Basket, Cus Genova vince lo scontro diretto con Tigullio e blinda il secondo posto

Genova. Grande prova per il CUS Basket di Coach Pansolin in Serie C Silver. Biancorossi capaci di riscattare le due sconfitte consecutive negli ultimi due incontri con una grande prova nello scontro diretto per il secondo posto contro il Tigullio Sport Team.

Non ribaltata la differenza canestri ma comunque una prova maiuscola contro una squadra di altissimo livello, conquistata ribaltando lo svantaggio del primo tempo.

GENOVA BASKET vs TIGULLIO SPORT TEAM 73-66 (17-19; 33-37; 50-46)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 7, Pasqualetto 9, Vallefuoco 18, Leveratto, Pampuro 7, Cassanello 7, Grandeaux, Scibilia ne, Ferraro 19, Casucci 2, Sommariva 4, De Censi. Coach: Pansolin.

TIGULLIO SPORT TEAM: Brignolo 3, Matthews 14, Keita 4, Borselli, Gnocchi 2, Traoré 2, Bottino, Granjai 7, Mangione 13, Mariani 4, Gelant 15, Casarin. Coach: Macchiavello.