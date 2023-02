Balneari, un altro anno di proroga per le concessioni. Ecco la strategia per “aggirare” la Bolkestein

Genova. In arrivo l’ennesima (mini)proroga sulle concessioni balneari. Gli emendamenti, presentati al decreto Milleproroghe e approvati dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato, prevedono il posticipo della scadenza delle attuali concessioni di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2024, mentre ci saranno cinque mesi di tempo in più per l’esercizio della delega sulla mappatura delle spiagge. Istituito anche un tavolo tecnico a Palazzo Chigi, come chiesto dalle associazioni di categoria.

“Si tratta di termini di fatto già scaduti e oramai impossibili da rispettare, sia per quanto riguarda l’emanazione dei decreti attuativi che doveva avvenire entro l’ormai prossimo 27 febbraio che per le decine di migliaia di gare che i comuni avrebbero dovuto fare entro la fine di quest’anno – commenta Enrico Schiappapietra, presidente del Sib Liguria -. Auspichiamo che questa miniproroga serva non per applicare norme pasticciate e frettolose, ma per adottare finalmente, con il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni, quella soluzione strutturale e definitiva annunciata giorni fa dalla presidente Meloni“.

E cioè, in buona sostanza, l’esclusione dei balneari dal perimetro di applicazione della direttiva europea Bolkestein sulla concorrenza, nonostante la pronuncia del Consiglio di Stato e il conseguente intervento del governo Draghi che aveva sancito l’avvio delle gare a partire dal 2024. Una decisione invisa agli imprenditori, che tuttavia toglieva le castagne dal fuoco ai Comuni (come anche Genova) che, in caso di proroghe più estese, secondo la previgente legge Centinaio, si vedevano minacciati dalla magistratura pronta a reclamare la violazione del diritto comunitario.

“È necessario, nell’interesse del Paese, superare la disciplina varata dal precedente Governo che, a nostro avviso, presenta molteplici criticità foriere di gravi conflitti istituzionali (vedi la pianificazione di esclusiva competenza regionale) e di esteso contenzioso in danno dei Comuni (vedi la nullità degli atti già rilasciati) – continua Schiappapietra del Sib -. Ci aspettiamo che tutti affrontino con senso di responsabilità e senza polemiche strumentali questa questione che, ricordiamo, riguarda un modello di balneazione attrezzata che il mondo ci invidia costruito da decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che rischiano di perdere il lavoro e il frutto del loro lavoro”.

La strategia di balneari e Governo per “aggirare” la norma europea, del resto, è piuttosto definita. “La mappatura rileverà la non scarsità della risorsa spiaggia con la contestuale disponibilità per programmare nuove iniziative imprenditoriali, assicurando continuità alle attuali 30mila attività familiari e rendendo di fatto inapplicabile la direttiva Bolkestein alle concessioni ora in essere – spiega il referente dei balneari per Cna Liguria e Genova, Alessandro Riccomini -. Prima della sentenza della Corte di Giustizia del 2016 era già stata fatta una mappatura con il Sistema informatico demaniale che aveva evidenziato la non scarsità della risorsa spiaggia. Inoltre è bene ricordare che dal 2010 le nuove concessioni vengono rilasciate tenendo conto della direttiva Bolkestein, con scadenze di 5, 6 o 12 anni. Quindi la risorsa, anche in Liguria, non è scarsa in quanto a scadenza queste concessioni tornano ad essere disponibili e vengono nuovamente messe a bando”.

E se la maggioranza ala fine ha trovato una convergenza sulla proposta di proroga avanzata da Forza Italia, nonostante Fratelli d’Italia inizialmente non fosse di questo avviso, dall’opposizione arrivano duri attacchi e si ricorda il rischio di una procedura di infrazione Ue. “Ennesimo pasticcio della destra sui balneari: pur di difendere le bandierine delle forze politiche che compongono la maggioranza, il governo preferisce far correre al Paese, e quindi a tutti i cittadini, il rischio di ulteriori sanzioni, commenta Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd. “Una resa che porta l’Italia su un crinale pericoloso, se si considera che Bruxelles solo poche settimane fa ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti del Portogallo proprio sul regime concessorio delle spiagge”, dichiara in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s.