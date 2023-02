Balneari, approvata la proposta di Noi Moderati: “Concessioni di 40 anni per attirare investimenti”

Genova. Quarant’anni di concessione per attirare investimenti, migliorare grazie ai privati il patrimonio pubblico e l’offerta turistica, sgravare gli enti locali da oneri decisamente rilevanti. È il triplice obiettivo che il governo perseguirà grazie all’ordine del giorno approvato alla Camera e presentato da Noi Moderati, che impegna l’esecutivo ad estendere a 40 anni la durata delle concessioni demaniali dei beni incamerati dallo Stato.

Si tratta di tutti quegli immobili del demanio marittimo – bar, ristoranti, strutture ricettive in genere – che sono passati di proprietà della pubblica amministrazione. I Comuni li danno in concessione sempre con difficoltà perché il previsto periodo massimo di 20 anni spesso non consente ai privati di ammortizzare l’investimento richiesto.

“Proprio dalla Liguria, dal costante contatto con il territorio garantito dalla Lista Toti, su impulso dello stesso governatore, è arrivata la spinta a intervenire per risolvere la situazione – si legge in una nota -. Il consigliere regionale Alessandro Bozzano si è fatto carico di elaborare la proposta di estendere a 40 anni il limite delle concessioni, presentando la proposta con un ordine del giorno in Regione. L’onorevole Ilaria Cavo l’ha ripresa e trasformata in ordine del giorno parlamentare che, nel corso della seduta di approvazione del decreto Milleproroghe, ha avuto parere favorevole del governo ed è stata approvata in aula”.

“Il prossimo passo sarà quello di un’iniziativa legislativa del gruppo di Noi Moderati per andare incontro alle esigenze di tutti i Comuni che, sul territorio ligure e nazionale, hanno la necessità e l’opportunità di rimettere in attività e alla fruizione pubblica e turistica strutture altrimenti destinate all’abbandono, in modo da rendere esecutivo l’indirizzo ricevuto dal Parlamento. In questo modo anzi questi beni incamerati da un onere diventerebbero un’opportunità di importanti introiti per le casse pubbliche”, concludono.