Eccellenza, Baiardo. Luca Gattiglia “Stiamo pensando di fare un passo indietro”

Genova. Luca Gattiglia, dirigente del Baiardo e marito del presidente Cristina Erriu, esprime, con disappunto, il suo pensiero che potrebbe portare anche ad un addio anticipato al mondo del calcio dilettantistico.

“In qualità di membro del Consiglio Direttivo della società Angelo Baiardo, voglio esprimere il mio rammarico ed il mio disappunto per quanto sta avvenendo, ultimamente, a discapito della nostra prima squadra e di conseguenza della nostra società.

Abbiamo investito e stiamo investendo tanto nel calcio dilettantistico ligure: il Baiardo oggi vanta circa 500 tesserati, oltre venticinque squadre iscritte ai vari campionati F.I.G.C e stiamo portando avanti il movimento femminile con squadre giovanili, una prima squadra che milita nel campionato nazionale di serie C, siamo inoltre associati Fit con 3 campi da tennis, di cui 2 coperti da un pallone appena rinnovato, ed una squadra che milita in serie C.

La nostra società ha sempre onorato ogni impegno economico verso le Federazioni, verso i fornitori, e più in generale verso le istituzioni; impieghiamo il nostro tempo e le nostre risorse e lo facciamo con piacere.

Purtroppo ho dovuto rilevare atteggiamenti da parte di alcuni direttori di gara, che segnalano poca attenzione e poco rispetto: accettiamo gli errori ma non la presunzione, chiediamo solo di ricevere lo stesso servizio che diamo noi al movimento del calcio dilettantistico.

Solo nell’ultimo mese, per non andare troppo indietro, nelle gare contro l’Imperia e l’Athletic Albaro abbiamo subito dei gravi torti, che ci danneggeranno anche per il futuro del nostro campionato che in questo modo si e’ estremamente complicato.

Naturalmente certe situazioni non alimentano la nostra passione, in questo senso stiamo valutando se sia il caso di proseguire con la nostra squadra nel campionato maschile di Eccellenza anche se sono consapevole del fatto che il calcio Ligure non dipenda dalla presenza o meno di una società come il Baiardo, che dal 1946 ha un ruolo e un importanza sociale rilevante non solo nella realtà territoriale in cui opera”.