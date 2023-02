Autostrade, qualche coda al rientro ma lo stop al “tappo di Arenzano” scongiura il caos

Genova. Scongiurato il caos totale in autostrada. Quella che doveva essere una domenica di passione, complice l’interruzione della linea ferroviaria per lavori a Voltri, è filata via senza grossi problemi per il rientro dalle località rivierasche. Code si sono registrate in A12 tra Chiavari e Rapallo. Situazione più complicata sulla A10 a Ponente con code di 6 chilometri tra Pietra Ligure e Spotorno.

Il “merito” – oltre probabilmente al tempo piuttosto nuvoloso – è del ripristino del transito su due corsie per senso di marcia tra Varazze e Arenzano, dove nei giorni scorsi si sono registrate code chilometriche a causa del cantiere Aspi all’interno della galleria Castello I. Il famigerato “tappo di Arenzano” è stato riorganizzato in modo da avere sempre due corsie aperte dal venerdì alle 16.00 a lunedì a mezzogiorno, fino al 31 marzo.

Alla fine del cantiere la galleria Castello I, lunga 50 metri, potrà essere aperta al traffico su tutte le tre corsie. “Questi lavori sono molto importanti perché il loro completamente ci evita di inserire alcune riduzioni al traffico che farebbero fare coda anche in assenza di cantiere – sottolineava Francesco Sapio, direttore del Primo tronco di Autostrade per l’Italia – quelle classiche situazioni per cui un utente passa, nota la corsia chiusa ma non vede nessuno lavorare e quindi si risente, questo per spiegare che a volte le chiusure non sono legate a cantieri ma da motivi di sicurezza imposti dalla nuova normativa”.

Disagi nelle stazioni ferroviarie per la cancellazione di tutti i treni regionali e Intercity tra Genova e Savona. Trenitalia ha predisposto servizi bus sostitutivi in partenza da Brignole e Principe, ma molti utenti non erano a conoscenza delle modifiche e alcune corse sono andate esaurite già prima della mattinata. Il servizio tornerà regolare dalla mattinata di lunedì.