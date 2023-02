Autostrade, passo avanti per l’ampliamento della rampa dalla Guido Rossa al casello di Cornigliano

Genova. Dopo l’affidamento della progettazione a Sviluppo Genova da parte di Autostrade per l’Italia, nel febbraio 2020, in questi giorni si definisce un altro aspetto che renderà possibile l’ampliamento da una a due corsie della rampa che collega la “gronda a mare” – la via Guido Rossa – all’autostrada, quindi al casello di Cornigliano.

Martedì 14 febbraio il consiglio comunale di Genova sarà chiamato a votare una proposta della giunta per la modifica di alcune parti del Puc, piano urbanistico. La modifica, non sostanziale visto che l’area è già interessata dall’infrastruttura, serve a certificare l’interesse pubblico dell’opera su una porzione di terreno dove si trovano alcune proprietà private. In sostanza, con la modifica al Puc, sarà legittimo far scattare le procedure di esproprio.

L’intervento proposto da Autostrade per l’Italia alla conferenza dei servizi consiste nell’ampliamento della sezione stradale delle rampe, denominate 2 e 8, nell’ambito del lotto 10, di ingresso al casello autostradale Genova Aeroporto, per ottenere due corsie di marcia e quindi superare l’attuale restringimento di carreggiata che, soprattutto in determinate ore, genera code e imbottigliamenti.

“La modifica proposta – spiega l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova, Mario Mascia – è finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per consentire l’acquisizione della proprietà, ovvero per la costituzione di servitù. Il progetto, in approvazione da parte del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, prevede infatti l’acquisizione, da parte di Anas, di alcune aree di proprietà privata, nonché la costituzione su altre aree di servitù”.

“Le aree interessate dall’ampliamento delle rampe – continua Mascia – hanno un’estensione di circa 400 metri quadrati, sono attualmente classificate nell’Assetto Urbanistico del PUC in parte come Ambito di Riqualificazione Urbanistica Residenziale, AR-UR, e, in parte, come Ambito di Conservazione del territorio Non Insediato, AC-NI”.

L’intervento nel dettaglio. L’intervento proposto consiste nel potenziamento della capacità di traffico della rampa 2 di ingresso al casello autostradale, che si diparte con tracciato curvilineo, dall’infrastruttura recentemente realizzata, denominata Lotto10 della strada di scorrimento a mare attualmente a una corsia di marcia, mediante ampliamento della sezione stradale per ottenere corsie di marcia.

Il completamento dell’intervento prevede l’adeguamento di circa 100 metri di margine della rampa immediatamente adiacente a sud (Lotto 10 sullo scavalco). L’adeguamento consiste nell’allargamento sul lato destro dell’attuale carreggiata stradale per riconfigurarla con due corsie parallele.

Gli obiettivi del progetto sono ottenere continuità delle due corsie di marcia dal Lotto 10 (cavalcavia Guido Rossa), attraverso la destinazione a carreggiata dello spazio terminale dell’impalcato esistente ad oggi parzialmente dedicato a marciapiede, l’adeguamento delle barriere di sicurezza (acustiche integrate), l’ampliamento stradale della carreggiata sulle rampe 2 e 8, la gestione della confluenza del traffico proveniente dalla rampa 8 (aeroporto) in immissione in direzione casello e di conseguenza il miglioramento della sicurezza stradale.

Le viabilità interessate dai cantieri – per cui non ci sono ancora tempi definiti – saranno via Melen, via Siffredi, via Pionieri e via Erzelli.

In merito alle chiusure della viabilità nella relazione generale tecnica sull’opera è stato indicato che “i montaggi previsti, dall’alto dalla rampa esistente, avverranno in regime di chiusura notturna della viabilità, debitamente programmata in sinergia fra le competenze di Autostrade per l’Italia (per quanto attiene alla regolazione del flusso di traffico diretto al casello autostradale) e del Comune di Genova (cui compete la gestione della viabilità urbana di scorrimento)”

Si provvederà, in tali circostanze, ad imporre l’uscita obbligatoria dalla Guido Rossa sullo svincolo di piazza Savio, interdicendo così l’accesso allo svincolo autostradale; il flusso invece proveniente dall’autostrada e diretto alla Guido Rossa non subirà interruzioni.