Autostrade, l’odissea di un lavoratore in A10: “Code perenni tra Varazze e Arenzano”

Varazze. Autostrada, coda, nervi e lavoro. Il percorso a ostacoli, è proprio il caso di dirlo, è questo stando a ciò che, ogni giorno, ci raccontano gli automobilisti. Svegliarsi molto prima e sperare di non arrivare dopo a destinazione.

“I lavori tra Varazze e Arenzano in A10 stanno diventando un vero problema per chi vive e si sposta tra la provincia di Genova e Savona, e non solo”. È la testimonianza di un lavoratore di Varazze che torna a puntare l’indice contro una situazione che “si presenta ogni mattina” lungo il tratto.

E non è l’unico a sprecare tempo, soldi e pazienza a causa dei rallentamenti. Gli fa eco, nella protesta, molta gente che quotidianamente rimarca il problema e chiede quanto durerà il cantiere che, in questo caso, anche se le opere sono importanti e improrogabili, costringe gli utenti a uno scambio di carreggiata che forma un “tappo” fino al bivio con la A26.

E il problema, molto spesso, dal viadotto si riversa sotto, sulla viabilità ordinaria, come sempre accade quando c’è un guaio in autostrada e gli automobilisti, nella loro odissea, scendono a Voltri andando a sovraccaricare il traffico che attraversa la delegazione.

“I lavori risultano veramente impattanti sia per la viabilità autostradale sia per quella ordinaria, in quanto la già trafficata delegazione di Voltri non riesce a sostenere coloro che, per evitare le code, si rivolgono all’Aurelia”.

Facciamo un giro a distanza di pochi giorni; il risultato è sempre lo stesso.

“Purtroppo questi lavori di fatto tagliano la regione in due, e costringono i pendolari a tempi di percorrenza ben superiori alla norma per collegare i due capoluoghi di provincia” il lettore evidenzia il pesante disagio sperando che il prima possibile andare a lavorare non rappresenti il primo problema della giornata.