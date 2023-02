Autostrade, bollino rosso per il rientro: 5 chilometri di code tra Varazze e bivio A26

Aggiornamento ore 17.45 – In A10, coda di 7 km tra Varazze e il bivio A10/A26 Trafori in direzione Genova. Coda di 3 km in A12 tra Chiavari e Rapallo, sempre in direzione Genova e sempre per cantieri. Coda di 1 km anche in A10 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano.

Genova. Come da pronostico, l’ultimo fine settimana con il cantiere presente in A10 per la messa in sicurezza delle gallerie sta creando qualche criticità per chi viaggia in direzione di Genova.

Dal pomeriggio si stanno formando code con vetture che che procedono praticamente a passo d’uomo tra Varazze e il bivio con la A26, dove nel tratto sono segnalati 5 chilometri di code.

La buona notizia è che questo weekend sarà l’ultimo che vedrà uno scambio di carreggiata e il transito su una sola corsia per senso di marcia tra Varazze e Arenzano a causa del cantiere Aspi all’interno della galleria Castello I. Il cantiere in galleria non sarà ultimato ma riorganizzato in modo che dalla settimana del 13 aprile fino al 31 marzo, dal venerdì alle 16 fino alle 12 del lunedì, saranno garantite sempre due corsie aperte.