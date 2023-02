Autostrada A12, tra Rapallo e Chiavari due corsie nei fine settimana e poi dal 10 marzo a fine lavori

Genova. Cambia a partire da oggi l’assetto del cantiere sul viadotto San Francesco: due corsie in direzione del flusso di traffico prevalente nei fine settimana e dal 10 marzo alla fine dei lavori, prevista per il 31 marzo.

In particolare, come si legge in una nota di Autostrade, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha attivato una riconfigurazione della cantierizzazione per l’intervento di riqualifica delle barriere in corso sul Viadotto San Francesco sulla A12 tra Rapallo e Chiavari.

Se l’attuale fase delle lavorazioni ha richiesto fino a ieri che il cantiere fosse modulato in deviazione di carreggiata, con una sola corsia per senso di marcia a disposizione del traffico, da oggi e fino a ultimazione lavori l’assetto verrà gradualmente modificato, prima alleggerendo i fine settimana, poi l’intera esecuzione dei lavori, dal 10 al 31 marzo.

Uno sforzo che Aspi ha messo in campo, accelerando alcune lavorazioni, per liberare il più possibile la rete in vista della stagione primaverile.

La configurazione del cantiere subirà le seguenti modifiche: dalle 14 di oggi alle 8 di lunedì 27 febbraio, sarà possibile modulare lo scambio consentendo di avere due corsie in direzione Genova.

Il cantiere tornerà nella modalità attuale (con una corsia per senso di marcia), fino al fine settimana successivo, quando già dalle 14 di venerdì 3 marzo e fino alle 8 di lunedì 6 verranno attivate due corsie in direzione del flusso di traffico prevalente (per esempio il venerdì pomeriggio verso Livorno e la domenica pomeriggio verso Genova.

L’ultima settimana con una sola corsia per senso di marcia sarà quella dal 6 al 10 marzo, quando, a partire dalle ore 14 ci saranno sempre due corsie in direzione del flusso di traffico prevalente. Quest’ultimo assetto resterà attivo fino all’ultimazione dei lavori, prevista per venerdì 31 marzo alle 14.