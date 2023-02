Autostrada A12, chiuso stanotte in entrambe le direzioni il tratto Rapallo-Chiavari

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire un intervento urgente di ripristino della pavimentazione in presenza di una deviazione di carreggiata permanente – dal km 31+950 al km 28+500 – per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza sul viadotto “San Francesco”, questa notte sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, con le seguenti modalità:

-dalle 23:00 di questa sera giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante.

Verranno contestualmente chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Chiavari. Si ricorda che dopo l’uscita dal casello di Rapallo, vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate, in piazza Pastene, in entrambe le direzioni; pertanto i mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso superiore alle 12 tonnellate dovranno percorrere il seguente itinerario: Piazzale Genova, via Sant’ Anna, Va Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante, Corso Italia, Viale Millo e Via Stefano Castagnola;

-dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto Chiavari-Rapallo, verso Genova. Verranno contestualmente chiuse le piazzole e l’area di parcheggio “Campodonico” e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Rapallo. Si ricorda che i mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso superiore alle 12 tonnellate dovranno percorrere il seguente itinerario: Stazione di Chiavari, via Fiume, Corso Genova, SS1 Aurelia, Lungomare Vittorio Veneto, via dei Giustiniani, Via della Libertà, Via Mameli, Via Arpinati, Piazzale Genova ed entrare al casello di Rapallo.

Nel tragitto verso l’entrata del casello di Rapallo vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene – in entrambe le direzioni.