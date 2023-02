Autonomia differenziata, a Genova sindacati in piazza per dire no: “Aumenterà le disuguaglianze”

Genova. Questa mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Flc Cgil, Uil Scuola e Gilda hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura di Genova in largo Lanfranco per dire no all’autonomia differenziata.

Per Flc Cgil, Uil Scuola e Gilda l’autonomia differenziata così come pensata dal Governo “aumenta le diseguaglianze tra le regioni penalizzando ulteriormente il diritto allo studio. Le scuole si differenzierebbero sempre più radicalmente, il divario Sud-Nord non potrebbe che aumentare, la diffusione uniforme di scuole dell’infanzia e tempo pieno sarebbe definitivamente negata, il valore legale del titolo di studio sarebbe compromesso e le regioni potrebbero decidere autonomamente su programmi, strumenti e risorse. La volontà del Governo sembra dunque quella di creare un sistema di istruzione a due velocità”.

A sostegno della mobilitazione di questa mattina è in corso una raccolta firme che ha lo scopo di “preservare il sistema pubblico scolastico, coinvolgendo studenti, lavoratrici, lavoratori e la cittadinanza tutta”.

Lo scopo è raggiungere le 50mila firme necessarie a portare in Parlamento una legge di iniziativa popolare che miri a tutelare la dimensione statale e nazionale del sistema di istruzione, la programmazione e il coordinamento dell’offerta formativa, l’omogeneità sull’evoluzione della normativa e sulla contrattazione per la regolazione dei rapporti di lavoro assicurando le pari opportunità sull’intero territorio nazionale.