Auto si ribalta in corso Europa: un uomo in codice rosso al San Martino

Genova. Brutto incidente questa mattina in corso Europa, all’altezza di via Shelley in direzione levante, dove un uomo alla guida della sua auto, verso le 6,30, ha perso il controllo del mezzo, urtando le protezioni laterali e finendo ribaltandosi a bordo strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i medici del 118 e la Croce verde di Quarto: l’uomo è stato trasportato in codice rosso al San Martino, mentre ci sarebbe un’altra persona soccorsa e medicata sul posto.

Intervenuti anche i vigili del fuoco, che dopo aver estratto le persone dalla vettura, hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente rimettendo sulle ruote la macchina. Sul posto anche gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia locale che stanno effettuando i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto di archivio