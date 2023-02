Attraversamenti che si illuminano al passaggio dei pedoni, il secondo sarà in via Fieschi

Genova. Sarà realizzato in via Fieschi il secondo attraversamento pedonale a Genova dotato di sistema LightGuard, un innovativo impianto di illuminazione a led che si accende al passaggio delle persone. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora rispondendo in consiglio comunale a un’interrogazione del consigliere Stefano Costa di Forza Italia.

L’installazione, ha aggiunto Campora, avverrà nel mese di aprile in corrispondenza dell’accesso al Centro dei Liguri, circa a metà del tratto in salita che congiunge piazza Dante e piazza Carignano. Il debutto del sistema LightGuard, come aveva già preannunciato l’assessore, sarà nel quartiere di San Fruttuoso, in via Torti all’angolo con via Manuzio.

“Inizieremo questa sperimentazione e, se darà buoni frutti, cercheremo di implementarla – ha aggiunto Campora -. In questi anni abbiamo investito molto per implementare il numero di attraversamenti pedonali potenziati, in particolare quelli situati in ambiti sensibili come le aree nei pressi delle scuole. Abbiamo proceduto attraverso l’apposizione di segnaletica verticale, disegnando sull’asfalto triangoli rossi o strisce pedonali bianche e rosse ed installando pali per illuminare dall’alto l’area di attraversamento per mantenere un’alta visibilità anche di notte”.

Genova. Un attraversamento pedonale intelligente, che si illumina con luci led quando passano i pedoni, per migliorare la visibilità e ridurre il rischio di investimenti. Il sistema si chiama LightGuard, è già in uso in diverse città italiane e da marzo verrà sperimentato per la prima volta a Genova nel quartiere di San Fruttuoso, tra le zone della città che presentano il più alto tasso di incidenti. È una delle novità in tema di sicurezza stradale annunciate dall’assessore Matteo Campora a margine della presentazione della Clean cities campaign di Legambiente.

L’intervento sarà finanziato con fondi provenienti dal pacchetto di oltre un milione di euro stanziati dal ministero dei Trasporti per aumentare la sicurezza stradale in una città che risulta da anni tra le peggiori in Italia sotto questo aspetto: secondo gli ultimi dati Istat elaborati dall’Aci i morti e feriti nel 2021 sono stati 8,54 ogni mille abitanti.

Tra gli interventi già annunciati ci sono gli attraversamenti pedonali rialzati che saranno installati in strade già sottoposte al limite dei 30 km/h e fungeranno da dissuasori fisici alla velocità. Ancora al vaglio l’ipotesi dei cuscini berlinesi, un’alternativa caldeggiata dagli ambientalisti e dalla Fiab che però richiederebbe un’interlocuzione ulteriore col ministero. Attraversamenti “tradizionali” con vernice e illuminazione potenziate erano stati realizzati ad esempio in via Assarotti, via Corsica, via Montevideo, corso Paganini, via Fereggiano.