Ascensore Villa Scassi, dopo anni di vergogna Comune e Amt chiedono i danni

Genova. Il Comune di Genova ha deciso di chiedere i danni per la clamorosa vicenda dell’ascensore di Villa Scassi, impianto speciale gestito da Amt che dal 2021 è fermo dopo una serie infinita di chiusure, guasti, riaperture e inaugurazioni.

“È stata attivata una causa da parte di Comune di Genova e Amt nei confronti delle aziende Ilset e Maspero – annuncia l’assessore Matteo Campora – in quanto, dalla perizia affidata a un soggetto terzo sarebbero emersi difetti di costruzione e progettazione dell’impianto. Sulla base di questa perizia l’avvocatura ha notificato l’atto di citazione attraverso cui chiediamo al tribunale di Genova di verificare la sussistenza di vizi tecnici e di condannare le aziende, secondo quelle che saranno le indicazioni del giudice, al risarcimento dei danni determinati dalla mancata fruibilità dell’ascensore”.

Il Comune aveva già inviato una formale diffida nei confronti di Ilset, la società che aveva in carico la manutenzione, subappaltata però alla Maspero, cioè la stessa ditta che aveva realizzato il nuovo impianto, inaugurato per la prima volta nel 2016. E dopo aver annunciato più volte un’azione di tipo giudiziario, stavolta Tursi fa sul serio. Anche perché l’ascensore di Villa Scassi è diventato la barzelletta del trasporto pubblico genovese, emblema di ciò che non funziona mai e quindi nocivo anche dal punto di vista dell’immagine.

E pensare che di per sé sarebbe un piccolo gioiello di tecnologia, probabilmente unico nell’ambito del trasporto pubblico italiano. La cabina percorre un tratto in orizzontale lungo il vecchio tunnel pedonale, poi sale per 26 metri fino al piano di corso Onofrio Scassi, senza mai doversi staccare dalla fune. Questa è la caratteristica che lo differenzia dell’ascensore di Montegalletto, sopra la stazione Principe. Un meccanismo tanto complesso quanto fragile, visto che dalla data della prima inaugurazione non ha mai funzionato a dovere.

L’ascensore, inaugurato nel 2016 dopo un restyling da 4,3 milioni durato nove anni e fermato definitivamente nel 2019 dopo una serie impressionante di guasti e malfunzionamenti, tra cui un’incredibile gaffe davanti ai media, era stato sottoposto a un lungo lavoro di adeguamento tecnico da parte della Maspero. L’ultima delle tante ripartenze seguite a lunghi periodi di stop, il 14 aprile 2021, era avvenuta alla chetichella, senza alcun annuncio. Dopo solo dieci giorni il primo guasto, quindi alcuni mesi di funzionamento a intermittenza fino alla chiusura definitiva. Nel frattempo, dopo un servizio di Capitan Ventosa per Striscia la Notizia, Amt aveva parlato di ulteriori riparazioni necessarie per riaprire entro l’estate. Così non è stato.

E nel frattempo, considerati i tempi della giustizia italiana, che si fa? “La prima udienza è stata fissata a giugno, stiamo valutando in che termini possiamo promuovere interventi sull’ascensore senza inficiare l’esito della causa”, riferisce Campora. Nel frattempo chi deve raggiungere l’ospedale Villa Scassi deve rassegnarsi a usare il bus HS, che non è avveniristico come l’ascensore dei record (negativi), ma almeno garantisce di arrivare a destinazione.