Artisti di strada, primo confronto tra musicisti e Comune sul regolamento. Bordilli: “Da subito maggiori controlli”

Genova. “Il municipio Centro Est ci ha chiesto di intervenire per migliorare il regolamento dell’attività degli artisti di strada del Comune di Genova e un miglioramento passa per forza di cose attraverso delle modifiche ma quelli che saranno i contenuti saranno anche frutto del confronto che abbiamo già avviato con gli stessi artisti di strada”, questa la risposta dell’assessore alle Tradizione del Comune, Paola Bordilli, a tre interrogazioni presentate da altrettanti consiglieri di minoranza.

Mariajosé Bruccoleri (Genova Civica), Francesca Ghio (lista rossoverde) e Fabio Ceraudo (M5s) hanno domandato all’amministrazione se sia intenzionata o meno a dare corso alle richieste avanzate dal municipio Centro Est che, con una mozione approvata dalla maggioranza e proposta dalla Lega, ha proposto di rendere più limitativo il regolamento, esistente dal 2017, che indirizza tempi e modi per le performance degli artisti nelle vie e piazze cittadini.

Ieri si è svolto un primo incontro tra la giunta e gli artisti nell’ambito di un tavolo permanente sul tema previsto dallo stesso regolamento, ma che non si riuniva dal 2019.

“Gli artisti stessi ci hanno chiesto che vengano effettuati maggiori controlli sul rispetto delle norme, degli orari e della durata delle esibizioni, e con l’assessore alla Sicurezza Gambino faremo in modo che sia così da subito – continua Bordilli – inoltre abbiamo deciso di tradurre il regolamento attuale in cinque lingue diverse in modo che sia accessibile a tutti, ci rivedremo con gli artisti tra un mese circa per proseguire sulla valutazione puntuale del regolamento vigente”.

La mozione della Lega nel mirino del centrosinistra, e che ha preoccupato gli artisti, prevede però anche una limitazione nell’uso degli amplificatori e una riduzione degli orari in cui è possibile suonare e cantare.

“La nostra città dovrebbe valorizzare l’arte di queste persone non limitarla”, ha detto la consigliera Bruccoleri mentre Ghio ha affermato che “togliere l’amplificatore a un musicista è come togliere il pennello a un pittore”, Fabio Ceraudo, come le colleghe di opposizione, ha criticato che “nella sesta città d’Italia non esista a oggi un assessorato alla Cultura dedicato e quindi un vero interlocutore per affrontare questa problematica”.