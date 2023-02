Arte Genova vende 2.823 metri quadrati di superficie agibile, al via le manifestazioni di interesse

Genova. A seguito della demolizione dell’ex Cotonificio Ligure di via Bertolotti a Cornigliano, Arte Genova ha accantonato una consistente quota di superficie agibile negli appositi registri del Comune di Genova, pari a 2.823 metri quadrati. Ora l’azienda ha avviato una manifestazione di interesse per l’eventuale acquisto di quote variabili di superficie agibile da parte di soggetti pubblici o privati.

La superficie agibile oggetto di vendita può essere utilizzata su tutto il territorio del Comune di Genova senza vincolo di destinazione d’uso, quindi per immobili a funzione residenziale, commerciale, uffici o altro. Può essere utile, ad esempio, per soggetti che debbano risolvere situazioni riguardanti ampliamenti volumetrici di edifici esistenti.

Tale acquisto, inoltre, può essere utile nei casi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione di un fabbricato in cui sia necessario aumentare l’indice di utilizzazione insediativa (Iui) del lotto oggetto di intervento, permettendo quindi di costruire una quantità maggiore di superficie agibile rispetto a quella già prevista a livello urbanistico.

Il prezzo base stabilito per l’acquisto è pari a 515 euro al metro quadrato, oltre Iva e oneri fiscali.

Per manifestare il proprio interesse all’acquisto è necessario compilare l’apposito modulo allegando fotocopia di documento d’identità valido e recapitare il tutto a mano o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad ARTE Genova, via Bernardo Castello, 3, 16121 Genova. In alternativa la manifestazione d’interesse può essere inviata via pec alla casella di posta certificata protocollo@pec.arte.ge.it.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’area vendite e locazioni abitative e commerciali di Arte Genova: 0105390368 – 0105390303 – 0105390316 o scrivere una mail a info@arte.ge.it.