Arrestati gli autori della rapina nell’androne alla Foce, sono due minori stranieri

Genova. Il 22 dicembre avevano rapinato un’anziana nell’androne di un palazzo nel quartiere della Foce, al termine di una serie di indagini la polizia di Stato, coordinata dalla procura di Genova, ha arrestato – fatta salva la presunzione di innocenza – due minori stranieri non accompagnati, ritenuti responsabili del colpo, in concorso tra loro. Ora si trovano nell’istituto penale minorile di Torino.

Uno dei due minori è stato raggiunto anche da un ulteriore provvedimento restrittivo, conseguente ad un furto con strappo commesso a metà dicembre.

Il primo provvedimento, riguardante entrambi i minori, si riferisce invece a fatti avvenuti nella serata del 22 dicembre, quando i due, dopo aver seguito dentro l’androne condominiale un’anziana signora, l’hanno aggredita e immobilizzata strappandole la borsa, contenente pochi euro e altri effetti personali, per poi darsi alla fuga.

I poliziotti della sezione Criminalità diffusa della squadra mobile genovese hanno ricostruito i movimenti degli autori, antecedenti e successivi al reato, individuandoli e denunciandoli. L’attività investigativa ha inoltre consentito di accertare che uno dei due minori, qualche giorno prima, in zona Sampierdarena, aveva scippato un passante.

I provvedimenti restrittivi emessi a carico di quest’ultimo gli sono stati notificati presso l’Istituto penale per i Minorenni di Torino, dove si trovava, dopo essere stato, nel frattempo, arrestato dalla Polizia di Frontiera di Ventimiglia per altri reati. Nello stesso istituto è stato associato anche l’altro minore, rintracciato in città dagli agenti della squadra mobile.