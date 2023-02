Arenzano, salvo il Carnevale: sfilata dei carri ridotta di mezz’ora e viabilità alternativa

Arenzano. La sfilata dei carri per il Carnevale dei Giovani di Arenzano è salva: dopo l’incontro in prefettura, infatti, è stato confermato l’evento con una minima riduzione della chiusura temporanea dell’Aurelia e una rinforzata viabilità alternativa per chi dovesse attraversare il comune rivierasco in alternativa alla A10 ‘ridotta’ dai cantieri.

Questo l’esito del tavolo tenutosi questa mattina e che ha visto partecipare il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini, l’assessore alla mobilità Matteo Rossi, e il comandante della polizia locale Zunino. Il vertice in prefettura era stato convocato d’urgenza dopo che Aspi aveva chiesto sia al Comune che al prefetto di rinviare l’evento per evitare la concomitanza con il grande e impattante cantiere presente sull’autostrada Savona-Genova.

“La sfilata si terrà dalle 14,30 alle 16 – conferma Matteo Rossi – e il comune si è impegnato di garantire la massima presenza di agenti della polizia locale per gestire il traffico su una viabilità alternativa rafforzata per permettere di far defluire il traffico di attraversamento”. Una riduzione della chiusura della statale quindi di 30 minuti, con il tassativo impegno di riaprirla alle 16. Domani, quindi, sarà una giornata difficile per la viabilità di lunga percorrenza tra Genova e Savona, ma i disagi potrebbe essere limitati. Mentre l’attesa festa è salva.