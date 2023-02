Ansaldo Energia, il viceministro Rixi incontra i sindacati in Prefettura e conferma: “Ricapitalizzazione e investimenti entro fine marzo”

Genova. Un incontro con il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi che, da genovese, ha voluto conoscere direttamente da rsu e sindacati la situazione di Ansaldo Energia dopo il gravissimo infortunio di una settimana fa che vede tuttora il 36enne Simone Bonori in rianimazione e “stabile nella sua gravità”, come ribadiscono i medici del San Martino, dopo l’intervento urgente di sabato sera da parte dell’equipe di neurochirurgia,

Rsu e sindacati hanno spiegato a Rixi e al prefetto di Genova Renato Franceschelli la difficile situazione che stanno vivendo da mesi in azienda con macchinari troppo vecchi che devono essere sostituiti per ragioni di sicurezza e investimenti per complessivi 5-6 milioni di euro che ancora non si sono visti. E a Rixi e al prefetto hanno consegnato la lettera con il dettaglio di tutto quello che a loro avviso necessità di interventi urgenti: “Abbiamo ribadito – spiega Federico Grondona, coordinatore dell’rsu – che quelle macchine devono restare ferme finché non vengono sostituite o messe in sicurezza e, come abbiamo detto all’azienda venerdì’, se non arrivano interventi urgenti, manderemo tutto alla Asl”.

Il viceministro ha detto che si farà portavoce a Roma delle richieste dei lavoratori e ha rassicurato: “Entro fine marzo arriverà il nuovo amministratore delegato (a sostituire l’ad Giuseppe Marino che andrà a ricoprire un ruolo da super manager a Hitachi rail, ndr) e ci sarà la ricapitalizzazione”.

Sul fronte della Procura ancora non sono state fatte le iscrizioni nel registro degli indagati dei manager e dei responsabili della sicurezza dell’azienda ai quali sarà notificato un avviso per poter partecipare, con un proprio consulente, alla perizia disposta dalla Procura di Genova sul macchinario che ha causato l’incidente. L’area dove è avvenuto l’infortunio resta sotto sequestro, disposto dal sostituto procuratore Giuseppe Longo, che attende dagli ispettori della Asl l’organigramma aziendale.