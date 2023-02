Annullato il concerto del pianista russo Matsuev a Genova: si era schierato a favore di Putin

Genova. La Giovine Orchestra Genovese, “aderendo alle sollecitazioni espresse dalle nostre autorità e dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, ha deciso di rinviare ad altra stagione il concerto del pianista Denis Matsuev“. La decisione è stata comunicata oggi con una breve nota pubblicata sul sito della formazione musicale del Teatro Carlo Felice. Il concerto era previsto il 29 maggio.

Un passo indietro arrivato dopo le proteste sfociate in una petizione lanciata su Change.org e arrivata a più di 1.100 sottoscrizioni. Il motivo? “Nel 2014 Matsuev era uno dei pochi artisti russi che aveva firmato una lettera a sostegno dell’invasione russa in Crimea e dell’aggressione di Putin all’Ucraina, assieme al direttore d’orchestra Valery Gergiev, anch’egli amico e sostenitore di Putin. Anche Matsuev è da lungo tempo un amico e sostenitore di Putin, che ha sempre lodato anche nelle interviste concesse alla stampa occidentale”. Sono numerose le interviste citate in cui il pianista dichiara il proprio sostegno al regime di Putin (come questa).

Per questo motivo i suoi concerti sono stati cancellati negli Stati Uniti, in Svizzera, in Spagna e in Giappone. Anche l’Orchestra Giovanile dell’Unione Europea lo ha eliminato dal proprio programma.

“Come è possibile che proprio Genova abbia messo in calendario una sua esibizione, che sarebbe la prima in un paese democratico dall’inizio della guerra? – hanno scritto i promotori della petizione rivolta al sindaco Marco Bucci e agli organi direttivi del Carlo Felice e della Gog -. L’invito a un esponente organico del regime di Putin, inoltre, espone il Teatro e il Comune al rischio di finanziare direttamente l’aggressione russa, visto che in questo momento anche il compenso versato ad un artista potrebbe finanziare, direttamente o indirettamente, tramite le tasse, l’esercito russo”.

A un mese dal lancio della petizione – che ha ricevuto anche l’adesione di diversi cittadini ucraini, come si può osservare sul sito – è arrivata la decisione della Gog.