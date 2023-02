Genova. Ancora un incendio a Genova, ancora un tetto distrutto dalle fiamme. Dopo il maxi rogo di via Piacenza e l’episodio di Calvari di qualche ora fa, i vigili del fuoco genovesi sono stati chiamati nuovamente a intervenire per provare a domare un incendio che ha aggredito il tetto di un edificio.

Questa volta siamo a Campomorone, in via Pizzorni, tra Langasco e Pietralavezzara nell’entroterra genovese, dove il tetto di una villetta a due piani è rimasto distrutto almeno in parte dalle fiamme scaturite poco prima delle 15 di questo pomeriggio. Per cause in via di accertamento una falda della copertura ha preso fuoco ed, alimentato dal forte vento, è stato compromesso tutto il secondo piano della villetta che risulta inagibile.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco: al momento non si registrano feriti. Una persona disabile residente nell’abitazione è stata messa in salvo da alcuni parenti presenti, prima dell’arrivo dei soccorsi.