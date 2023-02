Ancora un incidente di moto a Genova, un ferito all’incrocio tra via Gobetti e via Zara

Genova. La polizia locale sta effettuando alcuni rilievi tra via Gobetti e via Zara, nel quartiere di Albaro, a Genova, dopo un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’auto. Si tratta del terzo sinistro di questo tipo questa mattina a Genova.

L’incidente di Albaro è avvenuto intorno alle 11. Coinvolta una persona, un 68enne ferito in maniera seria (il conducente del mezzo a due ruote), con diversi traumi, e per questo soccorsa da automedica e Croce Bianca e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Lo scooter si è scontrato all’incrocio contro una Smart. La dinamica è allo studio della polizia locale.

Altro incidente di moto, intorno alle 10.30, a Pegli, in via Ronchi. In questo caso il ferito è un uomo di 50 anni. Portato in pronto soccorso a Voltri, ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

Stamani, intorno alle 7.30, altro incidente: un giovane di 18 anni alla guida di uno scooter ha travolto un pedone, una donna di 58 anni. E’ successo in corso Italia, nei pressi della chiesa di Boccadasse.