Amt lancia il biglietto giornaliero: 10 euro per viaggiare 24 ore su tutta l’area metropolitana

Genova. Un nuovo titolo di viaggio per spostarsi sull’intera rete della “grande AMT”: dopo il lancio di MET26, l’abbonamento annuale sperimentale per under 26 valido sull’area metropolitana di Genova, ecco METDaily, il nuovo biglietto giornaliero a 10 euro che consente di viaggiare con AMT su tutto il territorio urbano e provinciale (Volabus, Navebus e Trenitalia esclusi).

Un biglietto pensato per chi desidera spostarsi dalla costa all’entroterra, passando per il capoluogo ligure, servendosi unicamente dei mezzi di trasporto AMT e cambiandoli con la massima semplicità ed elasticità: una scelta sostenibile, pratica e conveniente.

Il nuovo titolo di viaggio, che sostituisce il precedente giornaliero provinciale, si può acquistare con pochi clic sul sito o sulla APP di AMT ed è valido 24 ore dalla timbratura.

«La nascita di un titolo di viaggio giornaliero, valido sull’intera rete urbana ed extraurbana, è uno degli obiettivi che, come Città Metropolitana di Genova, volevamo raggiungere da diverso tempo – dichiara Claudio Garbarino, consigliere metropolitano delegato ai Trasporti – un biglietto con durata di 24 ore offre ai viaggiatori la possibilità di raggiungere le diverse zone del nostro vasto territorio senza preoccuparsi di acquistare biglietti supplementari con un evidente risparmio. Il nuovo biglietto è anche particolarmente utile per i turisti che vogliono visitare vari luoghi in una sola giornata, utilizzando diversi mezzi di trasporto senza dover cercare i vari titoli di viaggio o farsi carico di diverse tariffe, e un buon banco di prova per questo saranno i moltissimi visitatori che prossimamente ci raggiungeranno in occasione di “Ocean Race. The Grand Finale”. Infine non dimentichiamoci che il METDaily aiuterà a integrare i diversi servizi di trasporto pubblico, rendendoli più accessibili e semplici da utilizzare, consentendo al gestore di analizzare e migliorare le frequenze dei transiti, adattandoli alle esigenze dei viaggiatori e contribuendo contestualmente a ridurre la congestione del traffico».

«Con il nuovo biglietto giornaliero METDaily – spiega l’assessore ai Trasporti, alla Mobilità integrata e all’Ambiente Matteo Campora – raggiungiamo finalmente due obiettivi. Il primo è quello di potersi muovere sull’intero territorio provinciale con un unico biglietto nell’arco di 24 ore, possibilità che potrà essere utile a turisti e residenti che hanno la necessità o il desiderio di muoversi in giornata. Il secondo obiettivo è quello di disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati a favore del TPL, andando così a impattare positivamente sulla qualità dell’aria e sul traffico veicolare, una mobilità molto più sostenibile sotto diversi punti di vista».

«Questa nuova iniziativa di integrazione tariffaria costituisce un ulteriore tassello nella costruzione della “grande” AMT, un’unica azienda che gestisce bacino urbano e metropolitano – dice Ilaria Gavuglio, Presidente AMT – Se con l’abbonamento MET26 abbiamo dato una risposta soprattutto agli studenti della provincia di Genova e alle loro famiglie, con il nuovo biglietto giornaliero metropolitano ci rivolgiamo anche ai tanti turisti che vogliono scoprire il ricchissimo territorio della Città Metropolitana di Genova, dal capoluogo, al fascino dell’entroterra fino alle linea costiera, dando loro la possibilità di farlo, in modo pratico, agevole e, soprattutto sostenibile, rispettando l’ambiente, a bordo dei nostri mezzi».