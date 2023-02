Amt, CityPass e biglietti in vendita alla Pro Loco di Recco

Recco. Aumentano i titoli di viaggio che i cittadini di Recco possono acquistare nella sede della Pro Loco, grazie al nuovo accordo siglato con AMT.

Da oggi la sede di via Ippolito d’Aste, oltre alla vendita di biglietti ordinari e abbonamenti cartacei per il servizio provinciale, è abilitata anche per l’emissione di nuovi CityPass e per caricare, sempre su CityPass, ogni tipo di abbonamento, che sia urbano, provinciale o metropolitano.

Un grande vantaggio soprattutto per coloro che da Recco e dal Golfo Paradiso si spostano ogni giorno

verso Genova servendosi del trasporto pubblico locale e che, da oggi, possono fare affidamento sulla

Pro Loco per l’acquisto di qualsiasi titolo di viaggio.

In base alla convenzione, oltre alla vendita di biglietti e abbonamenti AMT, la Pro Loco Recco continuerà a fornire ai clienti informazioni sul servizio di trasporto pubblico, con particolare attenzione a percorsi, orari e fermate, nonché sui modi di utilizzo e sulle tariffe.

Una collaborazione importante quella con la Pro Loco di Recco che, per AMT, rappresenta una crescita

non solo del servizio alla clientela, ma anche del valore della propria rete di vendita, con particolare attenzione a quella provinciale.

Si ricorda che la Pro Loco Recco è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.