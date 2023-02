“Amici del Monte di Portofino”, Daniele Granara confermato presidente dell’associazione

Genova. È stato rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione internazionale Amici del Monte di Portofino per il triennio 2023-2025.

Il sodalizio, fondato nel 1969 da Ardito Desio (il geologo che organizzò la spedizione italiana del K2 nel 1954, scomparso nel dicembre 2001 all’età di quasi 105 anni), poi presieduto dal giornalista e scrittore Raffaello Uboldi e ora dall’avvocato Daniele Granara, ha la sua sede a Santa Margherita Ligure e un buon numero di soci nel Tigullio e anche tra i “residenti tigullini di Milano”.

Alla guida dell’associazione sono stati riconfermati il presidente Daniele Granara, e il vicepresidente, il giornalista e scrittore Marco Delpino.

Nel consiglio direttivo sono entrati, con la qualifica di consiglieri: Giuliano Beaud (ambientalista di Chiavari a cui sarà affidato il compito di portare avanti iniziative per i giovani), Alberto Bisso (impegnato da tempo in campo ambientale, che avrà l’incarico di tenere i contatti con il territorio) e Michele Corrado (già presidente dell’Area Marina di Portofino).

Del consiglio faranno parte anche due “consiglieri onorari”: Ivo Carezzano (giornalista) e Luisa Zaniboni Faroni (storica assistente di Desio).

Il sodalizio porta avanti da oltre mezzo secolo iniziative per difendere e valorizzare il patrimonio del Parco di Portofino e per far sì che il Promontorio, vera oasi naturale, possa essere preservata dagli scempi edilizi e diventare patrimonio dell’umanità sotto l’egida dell’Unesco, l’organizzazione delle Nazioni Unite, con sede a Parigi, il cui scopo è la promozione della collaborazione tra i Paesi nell’ambito dell’educazione della scienza e della cultura.

Un compito di primaria importanza in un paese civile, che sarà attuato anche con campagne di sensibilizzazione tra i giovani, al fine di conservare l’ecosistema per le generazioni presenti e future, consci tuttavia che l’uomo, inteso come abitante e da sempre “custode” dei territori da tutelare, deve essere collocato al centro della valorizzazione dello sviluppo.

È per questi motivi che l’Associazione Amici del Monte di Portofino sta promuovendo una “nuova stagione” per riqualificare il proprio ruolo a livello nazionale anche attraverso un tesseramento in tutta Italia, perché il “parco di Portofino” è da considerarsi “patrimonio mondiale”.

«Solo dal rispetto del nostro territorio – ha dichiarato il presidente Daniele Granara – dipende il futuro delle generazioni che verranno, partendo dal concetto che la terra in cui viviamo ci è stata data in prestito dalle generazioni che ci hanno preceduto e che dovremo consegnare, pressoché intatta, alle generazioni del domani. Anche per questo motivo è nato il nuovo “progetto” condensato in uno slogan semplice ed efficace: Il Monte di Portofino patrimonio dell’Uomo per l’Umanità“.

La tessera annua dell’associazione è di 10 euro. I sottoscrittori della quota di 20 euro riceveranno anche il libro “Montanelli, Portofino e un parco nazionale”.