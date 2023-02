Ambasciatrice della Thailandia in visita a Genova: incontro a Palazzo Tobia Pallavicino

Genova. Si è tenuto oggi, a Palazzo Tobia Pallavicino, l’incontro fra l’Ambasciatrice del Regno di Thailandia, Rommanee Kananurak, accompagnata dal Console onorario Franco Novi, e il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio.

All’incontro hanno partecipato associazioni di categoria e alcune imprese dei settori energia, macchinari, telecomunicazioni e cosmetica.

Al centro della discussione di oggi le opportunità di interscambio commerciale fra Genova e la Thailandia e le possibilità di investimento in un paese che ha superato i problemi creati dalla pandemia e nel 2023 si prepara a crescere del 3,5%.

L’Ambasciatrice ha presentato il piano “Thailandia 4.0” che punta ad attrarre investimenti stranieri in settori strategici come salute e benessere, decarbonizzazione, digitale e logistica, attraverso un piano di incentivi statali promossi dagli uffici dell’EEC, Eastern Economic Corridor.

S.E. Rommanee Kananurak, alla sua prima visita a Genova, ha maturato una lunga esperienza in materia economica, prima presso il Governo del Regno di Thailandia poi in presso il Ministero degli Affari Esteri e varie sedi diplomatiche, tra cui Vienna, Bruxelles e Madrid. Nel 2017 è stata nominata Ambasciatrice in Messico, nel 2019 in Corea e nel 2022 in Italia.