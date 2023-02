Alla fiera di Sant’Agata screening oculistico gratuito per le patologie della macula

Genova. Alla Fiera di Sant’Agata, domenica, è possibile effettuare uno screening gratuito delle patologie della macula, porzione centrale della retina.

La sua degenerazione rappresenta la principale causa di perdita della vista nei paesi industrializzati ed è attualmente curabile con buoni risultati se riconosciuta precocemente. Un esame rapido e non invasivo, la tomografia ottica a coerenza (Oct) è indicato nelle persone di più di 55 anni, anche senza problemi visivi, ma soprattutto in caso di calo visivo progressivo specie nella lettura, con visione distorta delle righe, o anche in caso di improvvisa percezione di una macchia fissa centrale.

A tutti coloro che desiderano farla gratuitamente, in piazza Giusti dalle 10 alle 17 all’unità mobile della Croce Bianca Genovese i medici della clinica oculistica del policlinico San Martino eseguiranno l’Oct, supportati da Lions Club Sant’Agata Avb, organizzatore dell’iniziativa, e dal Comitato Macula.

Inoltre coloro che hanno occhiali usati e non più utilizzati sono invitati a portarli al punto di raccolta nella stessa sede. Essi saranno consegnati al Centro italiano Lions raccolta occhiali usati, per essere catalogati e poi distribuiti gratuitamente dai Lions stessi a persone bisognose.

Entrambe le iniziative sono svolte nell’ambito di un complesso di attività che i Lions di tutto il mondo effettuano da decenni per migliorare la vita delle persone ipovedenti e prevenire la cecità.