Albergo dei Poveri, prende forma il progetto di studentato con 300 posti letto

Genova. Trasformare una parte dell’Ala Nord dell’Albergo dei Poveri in studentato con 300 posti letto per ospitare studenti provenienti da tutto il mondo.

È questo il progetto a cui Asp Emanuele Brignole sta lavorando da tempo e che finalmente potrebbe arrivare a vedere luce grazie ai fondi del Pnrr, come confermato dal vicesindaco Pietro Piciocchi ieri in commissione consiliare.

“La storia dei genovesi passa attraverso l’Albergo dei Poveri e Valletta Carbonara – afferma Marco Sinesi, architetto e commissario straordinario di Asp Emanuele Brignole – per questo l’obiettivo è riportare il complesso ad essere attrattivo e di nuovo simbolo della città”.

In particolare nella giornata di ieri – si apprende in una nota di Asp Emanuele Brignole, in collaborazione con Sviluppo Genova – si è svolta l’apertura delle buste del bando di assegnazione dei lavori di riqualificazione di Valletta Carbonara.

Il progetto, finanziato con fondi Pinqua-Pnrr, riguarda il recupero dell’ex vivaio comunale situato in pieno centro urbano. Sono previsti, oltre alle aree verdi ad uso pubblico e ristrutturazione delle serre, anche un ristorante, un bistrot, uno spazio per coworking e il mantenimento dell’area dedicata alle felci storiche per una spesa di 8 milioni di euro.

“L’obiettivo è rendere Valletta Carbonara fruibile e vivibile per i genovesi. Si tratta di un luogo, insieme all’Albergo dei Poveri, che fa parte della storia della città” spiega ancora l’architetto Sinesi.

[fonte fotografia: pagina Facebook Albergo dei Poveri]