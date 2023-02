Al Porto Antico apre Vizio: un nuovo wine bar nella palazzina Santa Maria

Genova. “Un Wine bar ma non solo. Un punto di ritrovo per amanti delle cose buone, per gli appassionati di vini, spumanti, birre, distillati ma soprattutto del bere bene e in maniera consapevole, ma allo stesso tempo informale e divertente” spiegano i gestori del nuovo locale.

“Un ambiente raffinato e di carattere internazionale in una cornice storica come la Palazzina Santa Maria, una delle palazzine del ‘700 all’entrata dell’area del Porto Antico” continuano ancora.

Inaugura venerdì 3 febbraio alle 18.30 (evento Premiere su invito, dalle 21 aperto al pubblico) in Via al Porto Antico 2 Vizio Wine Bar, la nuova location per bere un bicchiere in compagnia, da un idea di Fabio Parodi e Cristiano Mancuso, due giovani imprenditori genovesi con la passione dei vini.

“Da Vizio uno staff competente e appassionato è a disposizione per consigliare, accogliere, incuriosire e far vivere un’esperienza wine-oriented a 360°. Un posto dove trovare vini per sorprendere il palato, per togliersi una voglia o per celebrare la giornata: italiani o stranieri, fermi o con le bollicine.Un posto dove acquistare una bottiglia di vino, ma anche dove fermarsi per un buon bicchiere in compagnia, possibilmente accompagnato da uno sfizio culinario italiano o internazionale. La cucina è sempre aperta per un piatto o con un tagliere di salumi e formaggi. Grande attenzione e scelta delle materie prime, lo staff è sempre alla ricerca di prodotti unici e di grande qualità” concludono infine.