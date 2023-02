Al Matitone un nuovo cicloparcheggio riservato ai dipendenti del Comune di Genova

Genova. È stato inaugurato questa mattina, alla presenza dell’assessore alla Mobilità e all’Ambiente Matteo Campora, il nuovo cicloparcheggio coperto del Matitone, situato accanto al grattacielo all’inizio di via Cantore. Il locale, videosorvegliato, dotato di 36 posti bici oltre a stipetti e una colonnina per piccole riparazioni, è riservato ai dipendenti del Comune ed è accessibile unicamente col badge lavorativo. Per poterne usufruire bisogna registrarsi online sull’apposito form, che ha già raccolto 80 adesioni.

All’interno sono state collocate rastrelliere a due piani e prese per la ricarica dei mezzi elettrici, pensate sia per le bici che per i monopattini. “Vogliamo promuovere il cosiddetto bike to work — ha detto l’assessore Campora — e con esso vogliamo promuovere un modo alternativo e più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che della salute dei dipendenti, per recarsi presso il proprio posto di lavoro. Data l’ottima adesione già prima dell’inaugurazione, non escludo la possibilità di poter estendere un servizio del genere anche in altre sedi comunali. Sicuramente è un progetto che merita attenzione e che con gli uffici valuteremo proprio come renderlo fruibile in altre sedi. A proposito di incentivi, ricordo che il bando per acquistare bici a pedalata assistita o altri mezzi elettrici è ancora valido”.

“Come assessorato al Personale — ha aggiunto l’assessora al Personale Marta Brusoni abbiamo da poco dato l’autorizzazione ai dipendenti all’utilizzo della propria bicicletta per gli spostamenti di servizio. Credo che dare questa possibilità ai dipendenti sia un’ottima opportunità di dare il nostro contributo al loro benessere, andando anche a tagliare le loro spese di trasporto e incentivandoli a favorire una mobilità sostenibile lasciando a casa i mezzi a benzina”.

Presenti anche gli operatori di Genova Parcheggi che hanno dato la possibilità ai presenti di attivare la BiciCard che dà accesso al BikeParking di largo Zecca, già operativo, e a quelli di prossima attivazione in altre zone della città. All’inizio di marzo apriranno infatti i due cicloparcheggi in piazza De Ferrari, nel sottopasso che conduce alla metropolitana, per un totale di 24 posti bici. E nelle settimane successive sarà pronto anche quello di via Dondero a Sampierdarena. Altre cinque postazioni gestite con lo stesso metodo saranno installate in piazza Dante, a Brignole, Principe e presso le stazioni della metropolitana Darsena e San Giorgio, sfruttando strutture prefabbricate. Sei strutture sono allo studio in altre zone della città per arrivare a un totale di 16 cicloparcheggi coperti gestiti da Genova Parcheggi. Inoltre, è prevista l’installazione, nei nove Municipi, di 50 rastrelliere per un totale di circa 300 biciclette.