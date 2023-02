Agroalimentare, porti e turismo, il sistema Liguria si presenta alla fiera Fruit logistica di Berlino

Berlino. Anche Regione Liguria presente a Berlino, con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, alla nuova edizione di Fruit Logistica, la principale fiera del commercio e della logistica mondiale di frutta e verdura fresca.

Una vetrina che ha permesso di presentare alla stampa e agli operatori esteri di import ed export “Liguria, your fruitful choice”, iniziativa regionale per una Liguria sempre più al centro dei mercati internazionali sia come destinazione di merce che per la qualità dei suoi prodotti.

“Supportare la comunità economica ligure in un’ottica di sistema è azione strategica ed essenziale per una concreta promozione dei prodotti della nostra terra all’estero. La partecipazione al Fruit Logistica è occasione, non solo per consolidare i traffici in essere, ma anche per intercettarne nuovi, in particolare nelle aree del Mediterraneo o del Centro e Sud America – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, presente alla tre giorni di kermesse – Con Liguria International abbiamo per la prima volta ricostruito una partecipazione di sistema integrato con la compartecipazione del Sistema Camerale ligure, le due Autorità Portuali regionali, gli operatori del settore (Assagenti, Spediporto e Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto), le associazioni di categoria e le imprese del settore. Un modello di assoluto successo che ci accompagnerà anche nelle prossime vetrine internazionali”.

Sono 2600 gli espositori di Fruit Logistica 2023, di cui 454 italiani, con visitatori provenienti da 140 Paesi.

“Produzione agroalimentare e florovivaistica sono settori trainanti per la Liguria – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – nonché parte integrante dell’identità territoriale e dell’immaginario collettivo. Proprio per questo Fruit Logistica 2023 è ancora più coinvolgente riuscendo a veicolare la nostra terra anche in chiave di marketing territoriale come meta di viaggio. Il ringraziamento più grande, insieme agli organizzatori e alle rete di Enti che hanno collaborato, va alle aziende e ai produttori che partecipano presentando la Liguria a tutti i più importanti operatori del settore. Ortofrutta, aromatiche e fiori sono ben rappresentate agli addetti ai lavori, rappresentanti istituzionali e buyer, puntando a consolidare concretamente le nostre proposte e a conquistare fette crescenti di mercato”.