Aggressioni sui bus, la Ugl propone di limitare gli orari delle linee “critiche”: è scontro tra sindacati

Genova. “Visto che ne stanno succedendo troppe e non ci sono soldi per aumentare le forze dell’ordine, qualche linea potrebbe terminare il servizio prima“. È la proposta lanciata da Roberto Piccardo, segretario regionale della Fna Ugl, che ha riferito l’ennesimo episodio – per fortuna non degenerato in aggressione – a bordo di un bus Amt in orario serale: un’autista “intimidita da un gruppo di ragazzi al capolinea dell’86 a San Desiderio solo perché si era lamentata della musica troppo alta”.

Una soluzione drastica, quella di ridurre il servizio negli orari più critici anche perché meno frequentati, che tuttavia non piace agli altri sindacati. E ad aprire lo scontro con parole di fuoco è la Uiltrasporti: “Limitare il servizio sulla linea 86? Siamo matti? Siamo sbalorditi dalle dichiarazioni irredentiste di un sindacato non trattante. Le criticità esistono e vanno affrontate con strumenti adeguati, di concerto con l’amministrazione comunale e con l’azienda, senza provocare nella cittadinanza un’inutile sete di giustizia giocando sporco con l’insicurezza. Genova ha bisogno di sicurezza dentro e fuori dai bus in un’ottica di coesione sociale in cui il disagio va analizzato per essere risolto in un sistema di inclusione. Stiamo andando verso un servizio di trasporto pubblico gratuito e universale, limitare gli orari del servizio nelle linee più critiche significherebbe abbondonare i lavoratori e la cittadinanza al degrado senza provare ad affrontarlo”.

La Ugl, sindacato vicino alla destra politica che di solito non siede allo stesso tavolo delle sigle confederali, spinge da tempo per l’installazione di telecamere di sorveglianza su tutti i bus, per acquistare solo mezzi provvisti di accesso separato per il conducente e per dotare i verificatori di bodycam in modo da rendere identificabili gli aggressioni. “Chiediamo di investire di più sulla sicurezza. Prima o poi ci scapperà il morto, è diventata una situazione insostenibile”, ribadisce Piccardo.

“Esiste un tavolo di approfondimento sul tema della sicurezza istituito presso il Comune di Genova e presieduto dagli assessori Campora e Gambino, un tavolo in cui sono presenti anche l’azienda e la polizia locale – replica la Uiltrasporti -. Il tavolo istituzionale di cui fa parte anche il sindacato trattante intende affrontare al meglio tutte le criticità che, di volta in volta, si presentano nel settore della mobilità urbana”.

E ancora: “Abbiamo strumenti normativi e culturali per poter intervenire e non sarà il taglio del servizio proposto da un sindacato non trattante a risolvere la situazione, anzi: arrendersi a vandalismo e violenza sarebbe una grossa sconfitta per tutti. Ricordiamo al sindacato non trattante che tagliare un servizio significa anche generare esuberi tra il personale. Come pensa il sindacato non trattante di risolvere il problema legato agli esuberi? Attraverso la cassa integrazione? Oppure usufruendo dei congedi d’ufficio? Per la Uiltrasporti tutto questo non può e non deve verificarsi”.

“Le lavoratrici e i lavoratori devono poter lavorare in sicurezza e a garantire il loro benessere devono essere azienda e amministrazione comunale – conclude la Uiltrasporti – Se sul territorio occorre un intervento urgente e mirato, questo deve partire dal coordinamento delle istituzioni, magari di concerto con la Prefettura di Genova. Il sindacato ha il dovere di tendere alla coesione sociale e non di infiammare gli animi attraverso la paura. Il sindacato che ha cuore il futuro e il benessere dei lavoratori deve stare al tavolo con le Istituzioni senza agitare la paura nelle persone attraverso soluzioni e ipotesi fantasiose. No al taglio del servizio come soluzione perché significherebbe consegnare le chiavi della città a chi la rende insicura”.