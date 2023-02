Aggressioni sui bus, i sindacati Amt: “Valutare anche il Daspo urbano per i responsabili”

Genova. Interventi più veloci in caso di episodi violenti sui bus, migliore sinergia tra polizia locale e Amt, monitoraggio continuo delle linee e degli orari più critici, anche in ottica preventiva. E poi, verificare se fosse possibile applicare il Daspo urbano come forma di deterrenza, come applicato anche in altre città italiane.

Sono le richieste che i sindacati dei trasporti Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno presentato agli assessori Sergio Gambino e Matteo Campora, al comandante della polizia locale Gianluca Giurato e alla presidente di Amt Ilaria Gavuglio in un incontro sul tema delle aggressioni al personale in servizio.

Ieri l’ennesimo episodio si è verificato a bordo di un bus della linea 36 intorno alle 9.30 del mattino: una donna ha insultato e aggredito un verificatore che era salito per controllare il biglietto, provocandogli lievi ferite come risulta dal referto presentato all’azienda.

Episodi “inaccettabili”, ribadiscono i sindacati, che insieme a istituzioni e Amt hanno stabilito di proseguire e implementare quanto già convenuto con gli accordi in essere, in particolare quello sottoscritto in prefettura nel 2015 e il protocollo sottoscritto col Comune lo scorso 16 gennaio che prevede già monitoraggi specifici, tecnologie per aumentare la sicurezza a bordo dei mezzi e – appunto – il Daspo urbano per chi manifesta e reitera condotte aggressive nei confronti del personale del trasporto pubblico.

È stata inoltre concordata l’istituzione di una cabina di regia attraverso un tavolo permanente sulla materia tra sindacati, assessorati, polizia locale e azienda per monitorare l’andamento del fenomeno ed aggiornare le varie iniziative di contrasto da porre in essere nel più breve tempo possibile.

“Ribadiamo la necessità di bodycam su base volontaria perché rimanga tutto registrato – aggiunge Roberto Piccardo, segretario ligure della Ugl Fna – e soprattutto alcuni verificatori dovrebbero avere un’autorità giudiziaria per poter almeno trattenere una persona in attesa della polizia per evitare questi episodi. Gli aggressori sanno benissimo che possono scappare”.

Per quanto riguarda gli altri tei, È stato anche sottoscritto un verbale di accordo che consentirà anche al personale in quiescenza di poter aderire ai contenuti dell’accordo sindacale del 9 luglio 2021 relativo alle ferie pregresse. L’azienda ha confermato che entro la fine di febbraio completerà l’iter di valutazione del personale al fine del corretto inquadramento come previsto dall’accordo di rinnovo del 29 luglio.