Aggressione a verificatrice Amt, Lodi: “Comune dia un segnale concreto, chiederò una commissione mirata”

Genova. A seguito della notizia dell’aggressione avvenuta ieri sulla linea 1 che da Pegli si dirige verso il centro di Genova a danno di una lavoratrice verificatrice Amt, si esprime la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi.

“Esprimo la mia solidarietà alla donna aggredita e ferita ieri mentre era in servizio – dichiara Lodi – mi unisco alla voce dei sindacati che in queste ore hanno ribadito l’importanza di avviare percorsi a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori a bordo dei bus, a seguito dei frequenti episodi di aggressione che avvengono sul posto di lavoro”.

Secondo Lodi “È urgente che il Comune dia un segnale concreto rispetto alle loro proposte. Chiederò una commissione mirata sul tema per aprire il confronto, perché è evidente che il tema della sicurezza a Genova va affrontato su due linee: in città e sul posto di lavoro. Quest’ultimo rappresenta un aspetto molto delicato, poiché la percentuale di incidenti sul lavoro a Genova e in Liguria risulta in aumento rispetto agli anni precedenti. Spero che le mie richieste vengano accolte, nel frattempo esprimo forte vicinanza alla lavoratrice colpita da questo triste episodio e solidarietà a tutta la comunità dei lavoratori e delle lavoratrici Amt”.