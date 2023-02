Ada Genova per le famiglie in difficoltà con il progetto Generazioni sostenibili

Genova. Nell’ambito del progetto nazionale ADA “Generazioni sostenibili” Ada Genova promuove un’iniziativa di solidarietà legata ai bisogni del territorio. Una consegna di generi alimentari verrà effettuata presso la sede Ada Genova a Certosa – Via Jori 62r – nella mattinata di domani 28 febbraio a partire dalle 10,30.

Le famiglie che riceveranno i pacchi sono state individuate dalla Comunità di Sant’Egidio. Per rispondere agli elementi di criticità del contesto attuale è necessario promuovere una cultura della sostenibilità attraverso una fase di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle risorse naturali ed alimentari per una riduzione dello spreco alimentare ed un consumo sostenibile e responsabile.

L’azione principale da svolgere è sicuramente sensibilizzare e informare la cittadinanza in materia di educazione alimentare in quanto è assodato che vi sia un legame tra cibo e salute. Una corretta alimentazione e stili di vita funzionali favoriscono infatti un invecchiamento attivo della popolazione e la prevenzione di molteplici patologie.

A beneficio dei soggetti in situazioni di svantaggio sociale per sostenere una corretta alimentazione sono stati attivati “magazzini solidali”, come nel caso di Ada Genova, che favoriscono il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, permettendo di ridurre lo spreco generato dalle eccedenze dell’industria di prodotti non più commercializzabili della grande distribuzione e del settore agroalimentare. L’iniziativa si terrà anche a Savona il 6 marzo e a La Spezia il 9 marzo.

Parteciperanno all’iniziativa: Alba Lizzambri, segretaria generale Uil Pensionati Liguria, Ellida Brigati, presidente ADAcon Genova, Roberto Cevasco, presidente Ada Genova e Liguria Odv e Marcello Notari, Coord. Reg Ada Liguria oltre a referenti della comunità di Sant’Egidio.