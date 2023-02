Ad Albaro la sfilata delle auto storiche per il 16esimo meeting del Veteran Car Club

Genova. Una sessantina di auto d’epoca hanno invaso stamattina le strade di Albaro in occasione del 16esimo meeting organizzato dal Veteran Car Club ligure.

Dopo il ritrovo in piazza Leopardi i concorrenti in gara si sono sfidati nelle prove di precisione sul percorso via Albaro, via Francesco Pozzo, via San Nazaro, via Oderico e nuovamente in piazza Leopardi. A seguire il pranzo coi soci.

Il Veteran Car Club Ligure nasce nel 1962 proponendosi come punto d’incontro di riferimento per gli appassionati liguri di auto e moto d’epoca. Ad oggi può contare su oltre 1400 soci e un parco di circa 4.500 veicoli di interesse storico.

Oggi la vita del Veteran Car Club Ligure ruota intorno a svariate iniziative, quali gare di regolarità, concorsi di eleganza, raduni, gite sociali, contatti con altri club e numerose altre attività culturali; iniziative che vengono annualmente rinnovate e ampliate con una organizzazione sempre attenta ed efficiente.

L’iscrizione al Veteran Car Club Ligure dà diritto all’adesione all’Asi (Auto Moto Club Storico d’Italia) cui il club è federato. Inoltre il club segue le pratiche per ottenere il certificato di rilevanza storico che permette la libera circolazione in deroga ai provvedimenti come l’ordinanza antismog che sarà in vigore a Genova a partire dal 1° marzo. Maggiori informazioni qui.