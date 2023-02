Accordo tra Demanio e Comune di Genova per la miglior gestione degli asset pubblici

Genova. L’Agenzia ha sottoscritto un accordo con il Comune di Genova che sancisce una importante sinergia per l’attuazione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Come già accaduto a Milano, Roma e Napoli, l’avvio di questo percorso di collaborazione è volto a facilitare l’attività di gestione dei reciproci asset, con particolare attenzione alle operazioni di riallocazione e riorganizzazione degli spazi in uso alle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio genovese, nonché a supportare la realizzazione di un concept sul Sistema Fortilizio Genovese, in coerenza con lo sviluppo di una Rete nazionale dei Forti italiani.

Più in dettaglio, la razionalizzazione dei spazi occupati dalla PA potrà avvenire attraverso una pianificazione ampia che coinvolgerà il patrimonio pubblico dello Stato e del Comune con l’obiettivo di ridurre la spesa per le locazioni passive, anche condividendo l’opportunità di avviare iniziative congiunte, come operazioni di permuta, favorendo contestualmente ulteriori iniziative di rigenerazione urbana del territorio.

In particolare, il portafoglio immobiliare che compone il Sistema Fortilizio di Genova conta 29 fortificazioni, di cui 11 già trasferite al Comune grazie allo strumento del Federalismo demaniale culturale, e 18 di proprietà dello Stato: l’Agenzia potrà ora supportare il Comune nell’ideazione e predisposizione di un concept in coerenza con il Programma Generale di Valorizzazione del 2015, all’interno del tavolo tecnico Operativo, coordinato dal MIC.