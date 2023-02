Genova. Sono oltre 2mila i manifestanti in piazza oggi a Genova per la manifestazione ‘abbassate le armi, alzate i salari’ organizzata dal collettivo autonomo dei lavoratori portuali.

Presenze oltre le aspettative: a manifestare ci sono i portuali del Calp insieme a quelli dei porti di Civitavecchia, Livorno e Trieste; attivisti provenienti da Padova, Torino e Milano; sindacalisti di Cobas e Si Cobas.

La manifestazione di oggi vede l’appoggio del sindacato Usb, a cui sono iscritti fra l’altro molti attivisti del Calp, e degli altri sindacati di base, e la presenza di diverse realtà da fuori Genova, tra cui il collettivo della fabbrica fiorentina GKN, o e qualche delegazione arrivata dall’estero.

La novità della manifestazione è il passaggio del corteo all’interno del porto di Genova dal varco Etiopia fino al terminal Traghetti per rientrare poi sulla viabilità ordinaria fino in piazza De Ferrari dove si terranno il comizi conclusivi.

La protesta del Calp arriva a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, il giorno dopo le manifestazioni istituzionali: “Noi non pensiamo che la guerra sia iniziata l’anno scorso – ha ricordato ieri Riccardo Rudino del Calp a Genova24 – ma è cominciata molti anni fa in Donbass e non è chiaramente neppure l’unica guerra che attraversa il mondo e coinvolge pesantemente l’occidente con l’invio di armamenti e il traffico d’armi”.

Corteo contro la guerra

Poi prosegue: “E proprio questa rincorsa al riarmo sta preoccupando molte persone perché va a incidere sulle vite di tutti, non solo delle popolazioni civili direttamente coinvolte dalle guerre, basti pensare allo Yemen, anche anche tutti noi che viviamo in Paesi dove per produrre più armi e venderle si taglia lo stato sociale, si tornano reddito di cittadinanza e superbonus, dove aumenta l’inflazione e dove chi esercita il diritto al dissenso viene indagato o condannato”.

Oltre al cadere a un anno dall’inizio ufficiale della guerra in Ucraina, infatti la data del 25 febbraio arriva a circa due anni dalle perquisizioni e dall’inchiesta condotta dalla Procura di Genova proprio contro il Calp, accusato di associazione per delinquere proprio per le sue battaglie contro il transito di armi dentro il porto: manifestazioni, fumogeni, scritte e qualche blitz in particolare contro le navi della compagnia saudita Bahri che circa una volta al mese transita nel porto di Genova con carichi di armamenti piuttosto pesanti, come hanno documentano in molte occasioni proprio i portuali del Calp attraverso materiale video-fotografico.

Una battaglia, quella del Calp ma anche del fronte trasversale che si è creato in questi anni contro la vendita e il transito di armamenti verso i Paesi in guerra, che non riguarda certo solo la compagnia Bahri, visto che sono molte le compagnie che gestiscono questi tipi di invii militari e coinvolge anche altri porti italiani, da Trieste a Livorno a Civitavecchia.

Le prese di posizioni del Calp se da un lato li hanno portati a finire sotto inchiesta, dall’altro hanno consentito loro addirittura di incontrare Papa Francesco, da sempre in prima fila per la pace e contro la vendita di armi, che li aveva pubblicamente ringraziati proprio per la loro lotta.

Un anno fa poi, il fronte trasversale antimilitarista aveva visto sfilare in corteo i portuali genovesi con gli scout e la diocesi con l’arcivescovo Marco Tasca in una manifestazione fino a palazzo San Giorgio, dove però il portone di ingresso dell’autorità portuale rimase chiuso, anche davanti ai vertici della Curia genovese.