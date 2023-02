Liguria. La carcassa di un cane, ancora legato alla catena, nel fango. Un altro denutrito che stava dilaniando un asino, morto di stenti. Poco distante, un maialino che aveva avuto la stessa fine. Una scena agghiacciante quella a cui hanno dovuto assistere i volontari dell’associazione “Ambulanze Veterinarie Val Nervia”, giunti sul posto insieme ai carabinieri forestali e ai veterinari dell’Asl, in seguito ad una segnalazione.

È successo in località Magauda, a Camporosso, come riporta Riviera24, dove gli animali sono stati lasciati morire di fame dopo l’arresto del proprietario, un 28enne della città imperiese. Ad essere denunciata per maltrattamento di animali, la fidanzata che dovrà rispondere della morte di un asino, di un maialino e di un cane.

Sul posto sono stati trovati anche altri nove cani, fortunatamente ancora in vita, che sono stati affidati al Comune. Secondo quanto riportato da Riviera24, pare che la donna si sia presa cura degli animali per un mese dopo l’arresto del fidanzato e poi li abbia abbandonati in quanto non poteva permettersi le spese per il loro mantenimento.