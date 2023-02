A Palazzo Tursi un convegno sul nucleare, Campora: “Un orgoglio le aziende genovesi nel settore”

Genova. Interrogarsi sul futuro del nucleare, in Italia e all’estero, facendo il punto sullo stato dell’arte e sfatando la confusione che spesso accompagna le discussioni in tema. Sono questi, tra gli altri, gli argomenti che hanno costituito il filo conduttore del convegno “Facciamo chiarezza sul nucleare” voluto e organizzato dal Lions Club International dei club Golfo Paradiso, Genova Sturla La Maona e Tortona Duomo e moderato dal professor Pietro Canepa e che si è svolto questo pomeriggio a palazzo Tursi, nel salone di rappresentanza.

Ad alternarsi per parlare di nucleare cinque esperti che si sono avvicendati sul podio: ad aprire l’incontro l’intervento di Umberto Minipoli, dell’Associazione italiana nucleare, con “Produrre energia da sorgente nucleare oggi. Necessità o capriccio”; a seguire il professor Marco Ricotti del Politecnico di Milano e presidente di Cirten, “Reattori nucleari a fissione. Lo stato dell’arte”; il professor Mario Mariani, Politecnico di Milano, “Il trattamento dei rifiuti nucleari”; l’ingegnere Sergio Orlandi, Iter Organization, “La fusione nucleare: a che punto siamo? Oggi e nel futuro” e per concludere l’ingegnere Fabrizio Bianco, di Ansaldo Nucleare, “L’industria italiana è ancora coinvolta nel nucleare?”.

Presente al convegno anche l’assessore all’Ambiente Matteo Campora: “Di nucleare si parla poco e ci sono poche occasioni per approfondire questo tema, un tema estremamente importante e che bisogna far conoscere ai cittadini: dopo il referendum in qualche maniera è calato il sipario e le occasioni di parlarne sono diminuite. È indubbio che il nostro sia un mondo in crescita, siamo otto miliardi, tra qualche anno saremo dieci e ci sarà necessità di trovare energia e le fonti potranno essere le più diverse: ci potranno essere le rinnovabili ma ci potranno essere anche il nucleare ed è un orgoglio che ci siano aziende genovesi e liguri che fanno parte di questo processo che qualche anno fa si è fermato ma che deve assolutamente riprendere”.