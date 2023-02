A Genova Conad Nord Ovest e Fondazione Conad Ets per l’evento Unisona

Genova. Conad Nord Ovest è lieta di invitare la cittadinanza all’evento nazionale in live streaming, che verrà trasmesso il prossimo giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 09:00 presso il Multisala The Space Porto Antico di Genova e che inviterà i giovani a riflettere sul valore della diversità e sull’importanza di agire in tempo, per prevenire atti di violenza.

L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comune di Milano, è la terza tappa del progetto dedicato al mondo della scuola sostenuto da Fondazione Conad ETS e realizzato da Unisona e sarà trasmesso in diretta streaming dalla Piazza dei Mestieri di Milano.

Un momento di condivisione importante in cui si discuterà di violenza, discriminazione, intimidazione fisica e psicologica fornendo linee guida per contrastare questi fenomeni, insieme a Francesca Cesarotti e Riccardo Noury di Amnesty International Italia e con la partecipazione straordinaria di Beatrice Bruschi, Luciano Spinelli e Giancarlo Commare.

A Genova Conad Nord Ovest darà l’opportunità a 200 ragazzi del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “Cristoforo Colombo”, del Liceo Classico, Scientifico & Sportivo “Martin Luther King” e dell’Istituto Nautico “San Giorgio” di seguire la diretta satellitare dell’evento dal Multisala The Space Porto Antico di Genova insieme ad oltre 30 mila studenti collegati da tutta Italia.

Conad Nord Ovest è una delle 5 Cooperative associate a Conad e tra le maggiori imprese italiane della distribuzione associata che opera su sette importanti regioni italiane del Nord Ovest.

Fondazione Conad ETS è l’ente no profit del terzo settore, costituito da Conad per valorizzare l’impegno di Cooperative e Soci a sostegno della Comunità.

Unisona è una realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane.

Durante la mattinata interverranno:

Simona Ferro, Assessore Regione Liguria – Pari Opportunità, Stili di vita consapevoli, Cittadinanza Responsabile, Tutela e valorizzazione dell’Infanzia, Tutela degli Animali d’affezione, Tutela dei Consumatori, Sport, Organizzazione e Personale regionale, Politiche giovanili, Scuola e Università;

Francesca Corso, Assessore Comune di Genova – Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Disagio e solitudine, Pari opportunità, Animali

Gabriella Grasso, Vicepresidente Centro per non subire violenze di Genova;

Alessandro Penco, direttore rete soci Liguria Conad Nord Ovest;

Massimo De Toma, socio consigliere di amministrazione Conad Nord Ovest;

Benedetto Pesce Maineri, Sindaco dei Giovani del Comune di Genova;