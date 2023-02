A Genova 200 case occupate da abusivi, la premier Meloni: “Procederemo con gli sgomberi”

Genova. Sono circa 200 le case occupate abusivamente a Genova, secondo i dati di Confedilizia che plaude al giro di vite annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro le occupazioni abusive degli immobili e il contestuale avvio degli sgomberi.

“Questo governo ha dato il via alla guerra contro le occupazioni abusive, lungo tutto il territorio nazionale si è cominciato a fare quello che non veniva fatto prima” ovvero “procedere con gli sgomberi delle case occupate abusivamente”, ha detto la premier nel suo appuntamento video, citando i casi degli interventi a Roma, e in altre città.

“È un lavoro che intendiamo continuare a portare avanti nelle prossime settimane – assicura – perché è finita l’era nella quale lo Stato si gira dall’altra di fronte alla criminalità e di fronte a chi non rispetta le regole“. Per Meloni “gli edifici dell’edilizia popolare devono andare a chi ha diritto, non alle famiglie dei gruppi criminali, devono andare alle famiglie che non hanno la possibilità di avere una casa e che spesso si ritrovano a dormire sotto un ponte, perché le case popolari sono occupate dalle famiglie criminali”.

L’annuncio di Meloni sulle occupazioni immobiliari abusive incontra il favore di Confedilizia, associazione che rappresenta i piccoli proprietari immobiliari: “Ci troviamo di fronte a una situazione intollerabile – avverte il presidente Giorgio Spaziani Testa – e il fatto che un governo dichiari finalmente di volersene fare carico, pur con le difficoltà del caso date dal passare degli anni, è un’ottima notizia. Per questo siamo pronti a dare tutto il nostro sostegno, visto che stiamo parlando di un fenomeno che in termini di quantità, e dico questo purtroppo senza la precisione che invece sarebbe necessaria, riguarda migliaia di unità immobiliari, molto spesso pubbliche e anche private”.

Poi, aggiunge il presidente di Confedilizia, “per le situazioni di reale necessità sociale si possono destinare, ma questa volta in maniera legale, immobili pubblici, spesso lasciati andare”.