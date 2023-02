Genova. Seconda Guerra Mondiale. Genova città strategica dal punto di vista militare per l’importanza del suo porto e delle sue industrie. La città in quegli anni subì oltre 40 bombardamenti (navali e soprattutto aerei) molti di più gli allarmi poi non concretizzati con un attacco.

In un anno la Siac, Società Italiana Acciaierie Cornigliano, costruì un chilometro e mezzo di gallerie a protezione dei suoi 4.500 operai e dei macchinari e realizzò quello che è tuttora il più grande rifugio antiaereo privato dell’Italia Settentrionale sotto la collina di Coronata.



Grazie alle guide del Centro studi sotterranei è possibile visitarlo sabato 4 marzo.

Un viaggio nella storia, ma anche un’istruttiva lezione di geologia. La visita è qualcosa di indimenticabile ed è consigliata a tutti, giovani e meno giovani. Anche a distanza di decenni restano impresse quelle scritte che invitano chi entra a non pensare solo a se stesso e ad andare avanti veloce per consentire a tutti di entrare nelle gallerie e mettersi in salvo, protetti dai cosiddetti muri anti-soffio costruiti con curve importanti per evitare che lo spostamento d’aria causato dallo scoppio di una bomba potesse raggiungere il cuore del rifugio.

Tornelli per separare velocemente le persone tra le varie gallerie, muri ‘arrotondati’ che evitavano l’effetto schiacciamento in caso di panico, enormi tubi per l’aerazione sono ancora lì (alcuni caduti a causa della ruggine), testimoni dell’ingegno a protezione delle persone.

Dentro al rifugio antiaereo di Campi

Il rifugio è di facile percorribilità e le guide del Centro studi sotterranei ci mettono il cuore e la competenza nel raccontarne la storia, nel mostrare le scritte originali, nel far notare il grande investimento in vetro e acciaio per illuminare gli interni. Una testimonianza su cosa dovettero affrontare i nostri padri e nonni.

La calce utilizzata per la costruzione del rifugio, col tempo, ha accelerato la formazione di concrezioni calcaree: si potranno così vedere i cosiddetti ‘capelli d’angelo’, stalattiti e stalagmiti a uno stadio iniziale e addirittura una scala glassata di bianco che brilla alla luce delle torce ormai soprannominata la ‘scala di Frozen’.

Modalità di visita

Obbligatoria la prenotazione al numero 351 7800497 dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 16 alle 19:30 di giorni feriali (NO Sms – NO WhatsApp).

Presentarsi 20 minuti prima dell’inizio del turno prenotato.

Presentare in forma cartacea, in sede di visita, il modulo manleva compilato e firmato che vi sarà inviato via e-mail dal Centro Studi Sotterranei.

Massimo visitatori per turno: n. 20

Durata visita: indicativamente 90 minuti

Contributo: 15 euro – 13 euro per chi è in possesso della tessera socio che ha durata anno solare.

Fino a 14 anni compiuti, nessun contributo.

Abbigliamento: consigliati scarponcini da trekking o similari, o stivali di gomma per la presenza di pozzanghere e fango.

Materiale fornito: caschi speleo con frontale a luci led e cuffie sotto-casco monouso.

Punto di ritrovo: dalla storica villa in Corso Ferdinando Maria Perrone 20 (dal Bar/Caffetteria Massa di Corso Perrone 68r, parcheggiare il mezzo e percorrere, a piedi, la breve rampa con indicato Corso Perrone 20).

Parcheggio: auto e moto vanno obbligatoriamente parcheggiati all’altezza del Bar/Caffetteria Massa sito in corso Perrone 68r; il parcheggio è gratuito.

La visita sarà effettuata anche in caso di pioggia. La visita sarà annullata in caso di allerta rossa.