Waterfront di Levante, il cantiere si apre alla città: il 19 marzo “open day” con visite guidate

Genova. Una giornata di apertura al pubblico con una full immersion per vedere da vicino i lavori che stanno cambiando il volto della città. Il Comune di Genova sta organizzando un open day nel cantiere del Waterfront di Levante. La data fissata sul calendario è quella di domenica 19 marzo e, salvo imprevisti, dovrebbe esserci anche l’architetto Renzo Piano, la mente del progetto.

“Ci sarà una giornata di apertura alla città con visite guidate – conferma Pietro Piciocchi, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici -. Sarà un grande evento per la città, ci aspettiamo tanta gente e per questo verrà attivato un sistema di prenotazione degli accessi. Ci sono anche delicati temi in ambito di sicurezza su cui stiamo lavorando”.

Quali opere completate si potranno osservare il 19 marzo? Probabilmente nessuna, anche se per quel giorno dovrebbe essere già ben visibile l’alveo del canale navigabile che circonderà il padiglione blu dell’ex Fiera. In buono stato di avanzamento ci sono anche le due costruzioni a forma di scafo che ospiteranno le residenze extra-lusso (fino a 12mila euro al metro quadrato) ad altissima efficienza energetica, ormai quasi tutte vendute. Ad oggi si presenta sostanzialmente sventrato il Palasport, che andrà interamente riqualificato.

In questi giorni sono stati approvati i progetti di fattibilità relativi alla nuova passerella pedonale sul lato nord e al grande parco da 20mila metri quadrati che sorgerà al posto dell’attuale piazzale Kennedy.

Altra novità in programma per il 19 marzo è l’apertura straordinaria della strada che collega il Porto Antico all’area del Waterfront passando accanto alle riparazioni navali. L’ipotesi era stata lanciata nei mesi scorsi da Renzo Piano in un’intervista e aveva destato preoccupazioni e malumori tra aziende e sindacati, in allarme per un paventato spostamento delle attività industriali. Per ora dovrebbe trattarsi di un’iniziativa isolata, anche perché ad oggi il percorso è interamente in area portuale e sarebbe impensabile aprirlo regolarmente al transito. L’idea, però, resta quella di un collegamento ciclopedonale stabile tra la Foce e la zona del Mandraccio.

Il cronoprogramma, aggiornato l’ultima volta da Massimo Moretti della società Cds che si è aggiudicata l’appalto per i lavori, prevede l’apertura del canale navigabile entro l’estate del 2023 per l’arrivo della Ocean Race. Le residenze e il Palasport dovrebbero vedere la luce alla fine del 2023, mentre gli altri due lotti (compreso il parco sotto le mura di corso Aurelio Saffi) saranno completati nel 2024. Una corsa contro il tempo complicata ulteriormente dall’aumento dei costi dei materiali. Anche i due ponti sono saliti di prezzo di circa due milioni complessivi tra materiali e progettazione.