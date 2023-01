Volley, momento magico per il Cus Genova. Coach Serra: “Il lavoro porta i risultati, obiettivo salvarci in anticipo”

Genova. Momento magico per la prima squadra femminile del CUS Genova Volley. Le ragazze di Riccardo Serra alla vigilia del campionato di Serie D erano attese da una fase di ambientamento complicata, dovuta soprattutto alla giovanissima età del gruppo. Così, infatti, è stato ma il lavoro sta iniziando a dare i suoi frutti.

Una striscia positiva caratterizzata da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, ottenute dopo un filotto di sei sconfitte consecutive da inizio campionato. Nel Girone D le Universitarie sono infatti in netta crescita, con il gruppo che sta facendo sempre più sua la linea dello staff tecnico, guidato da coach Riccardo Serra.

“Sarà un campionato difficile in cui cercheremo di arrivare a un livello minimo tra circa tre mesi – affermava il tecnico alla vigilia del campionato – Stiamo vivendo un momento fantastico, abbiamo disputato un’ottima partita contro l’Audax Quinto nonostante le varie assenze”.

Vittorie contro Pro Recco, AIVS Casarza, Normac VGP e Audax Quinto, striscia interrotta solamente contro il Volleyscrivia a Busalla. Nelle prossime quattro sfide le biancorosse affronteranno le prime quattro del Girone B di Serie D. “Siamo carichi e pronti per le prossime quattro partite – aggiunge Serra – avendo vinto contro le concorrenti potremo approcciare i prossimi turni con una discreta serenità”.

L’obiettivo è quello di evitare le ultime tre posizioni, che portano ai Playout. Per fare ciò sarà essenziale raccogliere più punti possibili sia nel “girone di ferro” in arrivo, sia negli scontri diretti a inizio primavera. “Se riuscissimo a ottenere la salvezza in anticipo, potremo concedere più minuti anche alle giovanissime come è giusto che sia”.

Quale la condizione della squadra? “Stanno migliorando tutte e sono contento per la grinta che stanno mettendo sul campo – dichiara il tecnico – durante l’ultima partita sono state commoventi perché quando vedi che viene messo in campo tutto ciò che abbiamo fatto non puoi far altro che commuoverti”.

E cosa ha permesso di cambiare passo in campionato? “È stato semplicemente il lavoro, c’erano ragazze che arrivavano dalla Seconda Divisione e quindi potete immaginare cosa possa accadere in un campionato che quest’anno, tra l’altro, è molto più impegnativo. Non ci sono squadre-materasso – ricorda il tecnico – a differenza della passata stagione in cui c’erano tre/quattro squadre meno competitive”.

Una squadra, il CUS Volley, che sulla carta si è indebolita ma che nella pratica sta dimostrando tanto sia allo staff tecnico sia alla società. “Noi siamo sicuramente più deboli dell’anno scorso – ammette l’allenatore – ma il lavoro sta permettendo di sopperire velocemente al salto di categoria di alcune giocatrici e questo mi rendo molto contento. Non posso chiedere altro – conclude – speriamo di toglierci qualche soddisfazione con le quattro più forti”.