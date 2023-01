Verso Sampdoria-Empoli, Stankovic: “Partita da non sbagliare, siamo pronti”

Genova. Quella di domani a Empoli è una partita da non sbagliare. Parola di Dejan Stankovic, che nella conferenza pre-match fa il punto della situazione della sua Sampdoria.

“Come dicevo dopo Firenze, non è che domani retrocedi o ti salvi, ma è l’occasione di dare una continuità a cosa abbiamo preparato in questa seconda parte di campionato dopo i mondiali”.

La squadra ha giocato giovedì, perdendo contro la Fiorentina in Coppa Italia: “Una squadra forte, ma abbiamo avuto modo di riposare e dobbiamo essere compatti, concentrati”. L’Empoli viene descritta dal mister come una squadra che gioca al calcio: “Si muovono tantissimo, hanno tanti schemini che ti fanno girare un po’ la testa, saremo pronti”.

La Samp deve fare i conti tra rosa corta e alcuni giocatori fuori uso per l’influenza: “Recuperiamo qualcuno, non c’è tempo di piangersi addosso. Saremo pronti, chi andrà in campo saprà bene cosa deve fare, c’è da onorare la maglia, rispettare il compagno, essere presenti su ogni duello, sulle seconde palle e poi c’è anche l’avversario”.

La speranza è anche il ritorno di un po’ di fortuna: “Speriamo in qualche episodio a favore, ultimamente abbiamo subito tanti rigori, ma mi dà la forza la reazione dei ragazzi. Contro il Napoli non eravamo inferiori sino al gol, dopo il primo rigore parato c’è stata la reazione, siamo stati in partita. La squadra è presente, dobbiamo dare continuità per i ragazzi e per i tifosi, perché la vittoria ti riempie di autostima, non ho dubbi che i giocatori saranno presenti su ogni situazione”.