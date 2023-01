Verso Benevento-Genoa, la pretattica di Gilardino su chi prenderà il posto di Bani e sul modulo

Genova. Genoa in partenza per Benevento. La vittoria con il Venezia nel posticipo di lunedì ha lanciato i rossoblù al secondo posto. Ora la squadra è attesa a una prova di consolidamento della posizione domani alle 14 contro un avversario che è in un momento di difficoltà. Mister Gilardino ne è consapevole e nella conferenza pre-gara dice: “Incontriamo una squadra ferita che è stata raggiunta negli ultimi minuti dell’ultima partita. Una squadra che, visti i risultati, non sta attraversando un ottimo momento ma ha giocatori di qualità. Basti pensare a Ciano e Improta, davanti hanno grande scelta: Forte, Simy o La Gumina, chi giocherà. Il Benevento è una squadra costruita per altre posizioni di classifica”.

Ai suoi Gilardino ha detto: “Ho chiesto di concentarsi sull’atteggiamento, sull’andare là e fare la partita, sulla voglia di sacrificarsi e di lottare sulle seconde palle e, quando avremo in mano in gioco, di proporsi ed essere propositivi”.

Sull’altra panchina Gilardino troverà un allenatore che conosce bene: Fabio Cannavaro. “Mi fa piacere ritrovare il mio capitano in Nazionale. Con lui abbiamo vissuto momenti magnifici. È un bel ricordo. Domani ci ritroviamo da avversari in panchina e ora devo pensare alla squadra a quello che ci dice il momento che attraversiamo”.

Domani mancherà Bani, squalificato e Gilardino fa un po’ di pretattica: “Vogliacco, Ilsanker e Matturro potrebbero giocare tutti, sono giocatori affidabili ed è fondamentale che lo siano. Una caratteristica determinante. Sceglierò domani”.

Anche il modulo non è più una certezza come nella precedente gestione: “Lo determinano alcune situazioni, come abbiamo visto anche nella partita con il Venezia: a fine primo tempo c’erano situazioni dove abbiamo faticato a prendere la loro tre quarti, e loro hanno creato superiorità numerica sulle ampiezze. Il modulo lo determinano anche gli avversari, ma noi dobbiamo avere principi su cui basare la squadra e poi cambiare”.

Anche a centrocampo le opzioni sono diverse, visto che il Genoa può optare per la qualità magari a scapito della fisicità: “Con il gioco dobbiamo sopperire a situazioni di carenza fisica − dice Gilardino − però pensate a Frendrup che non ha struttura, ma corre tanto. La possibilità di vedere insieme lui Badelj e Strootman ci può essere. I giocatori bravi non si pestano mai i piedi. Ho tanta scelta in mezzo al campo. Sono tutti giocatori adattabili e importanti, anche Galdames ha fatto un’ottima partita a Roma. Le scelte sono fatte per esaltare la nostra squadra e per adattarci all’avversario”.

Serie B, il calendario sino alla dodicesima giornata

Intanto la Lega serie B ha ufficializzato il programma dalla settima alla dodicesima giornata di ritorno.

Il Genoa giocherà sabato 25 febbraio alle 16:15 in casa con la Spal, a Cagliari nell’infrasettimanale di mercoledì primo marzo alle 20:30, lunedì 6 marzo alle 20:30 in casa contro il Cosenza, ancora in casa domenica 12 marzo alle 16:15 contro la Ternana, a Brescia sabato 18 marzo alle 14 e in casa contro la Reggina venerdì 31 marzo alle 20:30.