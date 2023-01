VAR e arbitro condannano la Sampdoria. Marco Lanna: “Non è la prima volta, ci giochiamo la vita”

Tocco sotto di Audero salito alla disperata in area di rigore. Assist di Zanoli per Colley, che incrocia e batte un Vicario fino a quel momento insuperabile. 1 a 1. Gioia Samp per un punto che non avrebbe stravolto la classifica ma sicuramente tirato su il morale. Un giusto premio per una Sampdoria “che si applica ma che spesso non ci arriva”, ribaltando una frase spesso pronunciata a scuola dagli insegnanti. Ma anche questa Sampdoria priva di talento avrebbe meritato che l’arbitro Santoro analizzasse meglio al VAR le circostanze della rete annullata poi al difensore blucerchiato.

Santoro e il VAR spengono la gioia di Colley e compagni

Giusto annullare la rete, viziata da un pallone tra i piedi di Audero dopo un tocco di mano di Gabbiadini. Tuttavia, risulta abbastanza evidente come il fallo di mano sia scaturito da un intervento falloso di Luperto sullo stesso Gabbiadini, steso in area. Perché non assegnare un penalty lapalissiano alla Sampdoria? Perché l’arbitro non ha valutato l’intervento di Luperto? Il tutto al termine di una gara durante la quale i blucerchiati non hanno gradito alcuni cartellini troppo affrettati nel primo tempo: a Vieira per aver protetto palla forse con troppo impeto e a Gabbiadini per le proteste dopo la mancata assegnazione di una punizione in occasione di un intervento comunque duro di un giocatore empolese.

Marco Lanna amareggiato

L’unico a parlare della Sampdoria è stato il presidente Marco Lanna, che è intervenuto ai microfoni di Dazn: “C’è rabbia perché i ragazzi stanno facendo un grande lavoro. Fa dispiacere vedere il tutto vanificato per una decisione discutibile. Non ci siamo mai lamentati ma non è la prima volta che ci capitano decisioni arbitrali contro. Noi ci giochiamo la vita in ogni partita. Ho visto i ragazzi avviliti, ci credono ma se ci si mettono anche le decisioni arbitrali diventa dura”.

Ripartire da Sabiri e Winks

Non tanto per la prestazione odierna, ma per la qualità che potrebbero mettere al servizio del gruppo il marocchino e l’inglese. La squadra ha interpretato la partita con disciplina. Lo schieramento con un folto centrocampo e con Leris – in crescita – e Augello sugli esterni sembra dare solidità alla formazione di Stankovic. L’Empoli ha creato qualcosa in più, ma alla fine anche i blucerchiati hanno avuto occasioni per segnare. Il voto alto che merita Vicario ne è la testimonianza più lampante. A questa Samp di soldatini mancano il guizzo e l’estro, cruciali per trovare la via del goal. L’errore clamoroso di Vieira nel primo tempo, che non ha sfruttato un terribile passaggio di Vicario, è la testimonianza lampante di quanto possa pesare l’assenza di giocatori in grado di dare “del tu” al pallone. Recuperare mentalmente Sabiri e fisicamente Winks, per lui uno scampolo oggi, deve essere una priorità.