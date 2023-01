Val d’Aveto, cavalla selvaggia finisce in un fosso e muore. Salvo il suo puledro

Rezzoaglio. Intervento senza lieto fine questa sera per i vigili del fuoco, allertati per soccorrere una cavalla e il suo puledro finiti in un fosso nei pressi del passo della Forcella, nell’entroterra del Levante ligure.

I due animali, parte del branco di cavalli selvaggi della Val d’Aveto che di recente erano finiti al centro di una controversa vicenda tra Regione e animalisti, sono caduti nella buca per cause ancora non chiare e non sono più riusciti a risalire

I soccorritori hanno provato a tirarli fuori ma per la cavalla, già ferita, non c’è stato nulla da fare. Il puledro, invece, si è salvato ed è stato affidato alle cure dei veterinari.

Nelle prossime ore sarà organizzato il recupero della carcassa, che sarà piuttosto complicato date le dimensioni dell’animale e le caratteristiche del luogo.