Uomo minaccia di buttarsi dal Ponte Monumentale, via XX Settembre chiusa da mezzanotte

Genova. Via XX Settembre è chiusa al traffico dalla mezzanotte di ieri perché un uomo, dopo aver varcato le protezioni, minaccia di lanciarsi dal Ponte Monumentale. Le linee Amt sono deviate su percorsi alternativi.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e le forze dell’ordine. Come di consueto i pompieri hanno predisposto un grande materasso per attutire un’eventuale caduta.

Si tratta in realtà di un habitué di questa dinamica: da quanto riferiscono i soccorritori sul posto, l’autore del gesto è Pino Mamone, il cosiddetto “re dei panini”, venditore ambulante che più volte in passato aveva protestato nello stesso modo per il sequestro del suo furgoncino.

Una volta (era il 16 febbraio 2019) fu necessario l’intervento del sindaco Marco Bucci per farlo scendere e ripristinare la normalità nel cuore del centro genovese. Anche allora Mamone salì in piena notte e si convinse a desistere a mattinata inoltrata, mentre tutta la città guardava col fiato sospeso.

Negli scorsi mesi altre persone lo hanno imitato, tra cui un uomo di 50 anni in difficoltà finanziarie.